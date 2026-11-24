أعلن الملعب التونسي عبر صفحته الرسمية أن لاعب وسط ميدانه وائل الورغمي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع بسبب الإصابة.وأوضح فريق باردو أن الورغمي تعرض خلال المباراة الأخيرة أمام النادي البنزرتي يوم السبت الماضي في إطار الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المخترفة الأولى لكرة القدم إلى إصابة على مستوى الركبة تمثلت في التواء بالرباط الداخلي.وأضاف أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة وكشوفات بالأشعة أكدت أن فترة غيابه عن الملاعب ستتراوح بين أربعة وستة أسابيع.يذكر أن عقد وائل الورغمي (23 عاما) يمتد مع الملعب التونسي إلى غاية جوان 2028.