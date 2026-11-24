بلغت عائدات صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية التونسيةخلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.وبلغت الكميات المصدّرة نحو، محققة زيادة بنسبةمقارنة بالسنة الماضية.وتوزعت الصادرات التونسية من المنتجات الفلاحية البيولوجية علىفي القارات الخمس، واستأثر زيت الزيتون بالنصيب الأكبر من عائداتها، بقيمة بلغت حوالي، أي ما يعادلمن إجمالي قيمة الصادرات البيولوجية التونسية.وسجلت مبيعات زيت الزيتون التونسي بالأسواق الخارجية بدورها ارتفاعا بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.كما شملت أبرز المنتجات البيولوجية المصدّرة التمور، التي مثلتمن إجمالي حجم الصادرات، وحققت عائدات بقيمة