صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية تحقق عائدات بقيمة 773 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2026
بلغت عائدات صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية 773 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 22,1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت الكميات المصدّرة نحو 61,2 ألف طن، محققة زيادة بنسبة 24,1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وتوزعت الصادرات التونسية من المنتجات الفلاحية البيولوجية على 46 بلدا في القارات الخمس، واستأثر زيت الزيتون بالنصيب الأكبر من عائداتها، بقيمة بلغت حوالي 692,1 مليون دينار، أي ما يعادل 86,8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات البيولوجية التونسية.
وسجلت مبيعات زيت الزيتون التونسي بالأسواق الخارجية بدورها ارتفاعا بنسبة 24,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما شملت أبرز المنتجات البيولوجية المصدّرة التمور، التي مثلت 12,5 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات، وحققت عائدات بقيمة 76 مليون دينار.
وبلغت الكميات المصدّرة نحو 61,2 ألف طن، محققة زيادة بنسبة 24,1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وتوزعت الصادرات التونسية من المنتجات الفلاحية البيولوجية على 46 بلدا في القارات الخمس، واستأثر زيت الزيتون بالنصيب الأكبر من عائداتها، بقيمة بلغت حوالي 692,1 مليون دينار، أي ما يعادل 86,8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات البيولوجية التونسية.
وسجلت مبيعات زيت الزيتون التونسي بالأسواق الخارجية بدورها ارتفاعا بنسبة 24,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما شملت أبرز المنتجات البيولوجية المصدّرة التمور، التي مثلت 12,5 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات، وحققت عائدات بقيمة 76 مليون دينار.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340409