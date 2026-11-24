المطالبة بتقريب هياكل الرقابة والتسريع في إصدار التقارير



متابعة تنفيذ التوصيات وتقييم الإصلاحات



مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027: الشروع في مناقشة مهمة محكمة المحاسبات



تطور مؤشرات الأداء والوظيفة الرقابية



التقارير الرقابية وحماية المال العام



مثّلت متابعة مآلات التقارير الصادرة عن محكمة المحاسبات ومدى تنفيذ التوصيات الواردة بها أبرز المحاور التي تطرق إليها نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، لمناقشة المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.وتساءلت النائبة بمجلس نواب الشعبعن الآثار المترتبة عن استمرار شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات منذ سنوات، كما استفسرت عن برمجة مشاريع الرقابة ومدى حرص المحكمة على تذليل العقبات أمام المشاريع المعطلة، والمآلات القضائية والجزائية للتقارير المتعلقة بالتمويلات الأجنبية للأحزاب السياسية.وطالبت المسدي أيضا بتقديم توضيحات بشأن عمل المحكمة في الملفات المتصلة بالثروات الوطنية، وخاصة ملفات الملح والفوسفاط والرخص المنجمية، فضلا عن المؤسسات العمومية، ومنها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.من جانبها، أكدت النائبةأهمية توسيع مجال عمل محكمة المحاسبات واختصاصاتها، مطالبة بفتح تدقيق بشأن المشروع المعطل المتعلق بتهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه، ومتسائلة عن آخر التطورات المتعلقة بقطعة الأرض الموضوعة على ذمة المحكمة وطول آجال الإجراءات الخاصة بها.وشدد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليمعلى ضرورة تركيز دوائر جهوية لمحكمة المحاسبات، بما يساهم في تقريب هياكل الرقابة والتحقيق من المواطن، وتسهيل أعمال الرقابة الميدانية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات في مجال الرقابة المالية.كما دعا إلى التسريع في إصدار التقارير حتى يتسنى استغلال نتائجها في الوقت المناسب وضمن آجال معقولة، بما يسمح لأجهزة الدولة بالتدخل في الإبان ويضفي مزيدا من النجاعة على العمل الرقابي.وتساءلت النائبةعن صلاحيات محكمة المحاسبات في ما يتعلق بالتصرف في ميزانيات المؤسسات الوطنية، وعن دورها في مساءلة بعض المؤسسات العمومية بشأن سوء التصرف المالي، وكذلك حالات العجز الهيكلي والمالي المسجلة في مؤسسات أخرى.من جهته، ثمّن عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليمتنوع الإصدارات والتقارير التي توفرها محكمة المحاسبات حول مختلف القطاعات، وما تتضمنه من حلول ومقترحات تساعد صناع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الوضعيات والإشكاليات المالية، وضمان حسن التصرف في المال العام.وتساءل الشتاوي عن مدى حرص المحكمة على متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريرها، والوقوف لاحقا على نتائج الإصلاحات المنجزة في الغرض، مبرزا أهمية تطوير الجانب التقييمي لعمل المحكمة، خاصة في ما يتعلق بالبرامج التنموية والمشاريع العمومية.ويذكر أن تقرير لجنتي التشريع العام بمجلس نواب الشعب والنظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أفاد بأن الاعتمادات المقترحة لمشروع ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2027 تبلغ، مسجلة تطورا بنسبةمقارنة بميزانية سنة 2026، فيما تستأثر نفقات التأجير بنحومن إجمالي اعتمادات ميزانية المحكمة.انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، بقصر باردو، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم،لمناقشة المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.وبلغت الاعتمادات المقترحة لميزانية محكمة المحاسبات، مسجلة تطورا بنسبةمقارنة بميزانية سنة 2026، فيما تستأثر نفقات التأجير بنحومن إجمالي اعتمادات المحكمة، وفق ما ورد في التقرير المشترك للجنتي التشريع العام بمجلس نواب الشعب والنظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.وأفاد التقرير بأن وكيلة الرئيس الأول لمحكمة المحاسباتقدمت عرضا حول إعداد مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالمحكمة، أوضحت فيه أن المشروع أُعد وفق منهجية ميزانية الوسائل التقليدية، القائمة على تصنيف النفقات حسب طبيعتها، مع الانطلاق في إعادة تبويب ميزانية المحكمة وفق برامج خصوصية تجسّم مهامها القضائية والرقابية والمساندة.وفي هذا الإطار، تم تكليف لجنة بقيادة ومتابعة مشروع إرساء التصرف في ميزانية المحكمة حسب الأهداف، بما يتيح الربط بين الموارد المرصودة والأهداف المنشودة، ويعزز الشفافية والمساءلة على أساس الأداء والنتائج.وفي ما يتعلق بمؤشرات الأداء، أبرز التقرير المشترك ارتفاع نسبة تغطية ميزانية الدولة بالمهام الرقابية من، وتطور نسبة تنفيذ التوصيات من، إلى جانب تقليص المدة اللازمة لإعداد تقرير غلق الميزانية منأما على مستوى الوظيفة القضائية، فقد أشار التقرير إلى الترفيع في نسبة تغطية حسابات المحاسبين العموميين، إلى جانب تطور عدد الأحكام الصادرة.وأكد التقرير أن مدى إلزامية التقارير الصادرة عن محكمة المحاسبات يختلف باختلاف طبيعة نتائج أعمال الرقابة، إذ قد تتعلق بأخطاء في التصرف تستوجب تقديم توصيات واقتراح إصلاحات لمعالجة الإخلالات المسجلة، التي يمكن تداركها أثناء عملية الرقابة أو إثرها.كما قد تكشف أعمال الرقابة عن أفعال تثير شبهات جزائية، تتم إحالتها إلى النيابة العمومية للبت فيها.وأوضح التقرير، في هذا السياق، أن العمل الرقابي للمحكمة والتوصيات المنبثقة عنه يضطلعان بدور وقائي في حماية المال العام.وأشار إلى أن المحكمة حرصت على إعداد أدلة إجراءات لتقييم السياسات العمومية، وإرساء منظومات لمتابعة نتائج تقاريرها، على غرار منظومةالمخصصة لمتابعة نتائج أعمال محكمة المحاسبات.