الرابطة المحترفة الثانية: النتائج الكاملة والترتيب في أعقاب الجولة التاسعة
دارت يومي الاثنين والثلاثاء مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:
المجموعة الأولىنتائج المباريات
| المباراة | النتيجة |
|---|:---:|
| سبورتينغ بن عروس – النجم الرياضي الخلادي | 1 - 1 |
| الملعب السوسي – المستقبل الرياضي بسليمان | 1 - 1 |
| مكارم المهدية – الهلال الرياضي الشابي | 0 - 0 |
| البعث الرياضي ببوحجلة – الهلال الرياضي بمساكن | 1 - 0 |
| الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي | 1 - 1 |
| نادي المحيط القرقني – المستقبل الرياضي بقابس | 1 - 0 |
| الاتحاد الرياضي بتطاوين – جمعية مقرين الرياضية | 1 - 2 |
الترتيب
| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| مكارم المهدية | 18 | 9 |
| مقرين الرياضية | 17 | 9 |
| الهلال الرياضي الشابي | 17 | 9 |
| المستقبل الرياضي بسليمان | 16 | 9 |
| الهلال الرياضي بمساكن | 14 | 9 |
| الملعب السوسي | 12 | 9 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 9 |
| الاتحاد الرياضي بتطاوين | 11 | 9 |
| البعث الرياضي ببوحجلة | 11 | 9 |
| سبورتينغ بن عروس | 10 | 9 |
| نادي المحيط القرقني | 9 | 9 |
| الكوكب الرياضي بعقارب | 8 | 9 |
| النجم الرياضي الخلادي | 7 | 9 |
| المستقبل الرياضي بقابس | 5 | 9 |
المجموعة الثانيةنتائج المباريات
| المباراة | النتيجة |
|---|:---:|
| الجمعية الرياضية بأريانة – الشبيبة الرياضية القيروانية | 3 - 1 |
| جندوبة الرياضية – الاتحاد الرياضي بقصور الساف | 1 - 1 |
| القلعة الرياضية – النادي الرياضي القربي | 2 - 1 |
| الملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالقصرين | 0 - 1 |
| الهلال الرياضي بالرديف – القوافل الرياضية بقفصة | 0 - 2 |
| الأمل الرياضي ببوشمة – أولمبيك الكاف | 0 - 3 |
| سبورتينغ المكنين – أولمبيك مدنين | 3 - 0 |
الترتيب
| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| المستقبل الرياضي بالقصرين | 21 | 9 |
| الاتحاد الرياضي بقصور الساف | 18 | 9 |
| القوافل الرياضية بقفصة | 16 | 9 |
| النادي الرياضي القربي | 15 | 9 |
| الجمعية الرياضية بأريانة | 14 | 9 |
| القلعة الرياضية | 14 | 9 |
| جندوبة الرياضية | 14 | 9 |
| الأمل الرياضي ببوشمة | 13 | 9 |
| أولمبيك الكاف | 11 | 9 |
| الشبيبة الرياضية القيروانية | 11 | 9 |
| الهلال الرياضي بالرديف | 9 | 9 |
| الملعب القابسي | 8 | 9 |
| سبورتينغ المكنين | 5 | 9 |
| أولمبيك مدنين | 5 | 9 |
المجموعة الأولىنتائج المباريات
| المباراة | النتيجة |
|---|:---:|
| سبورتينغ بن عروس – النجم الرياضي الخلادي | 1 - 1 |
| الملعب السوسي – المستقبل الرياضي بسليمان | 1 - 1 |
| مكارم المهدية – الهلال الرياضي الشابي | 0 - 0 |
| البعث الرياضي ببوحجلة – الهلال الرياضي بمساكن | 1 - 0 |
| الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي | 1 - 1 |
| نادي المحيط القرقني – المستقبل الرياضي بقابس | 1 - 0 |
| الاتحاد الرياضي بتطاوين – جمعية مقرين الرياضية | 1 - 2 |
الترتيب
| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| مكارم المهدية | 18 | 9 |
| مقرين الرياضية | 17 | 9 |
| الهلال الرياضي الشابي | 17 | 9 |
| المستقبل الرياضي بسليمان | 16 | 9 |
| الهلال الرياضي بمساكن | 14 | 9 |
| الملعب السوسي | 12 | 9 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 9 |
| الاتحاد الرياضي بتطاوين | 11 | 9 |
| البعث الرياضي ببوحجلة | 11 | 9 |
| سبورتينغ بن عروس | 10 | 9 |
| نادي المحيط القرقني | 9 | 9 |
| الكوكب الرياضي بعقارب | 8 | 9 |
| النجم الرياضي الخلادي | 7 | 9 |
| المستقبل الرياضي بقابس | 5 | 9 |
المجموعة الثانيةنتائج المباريات
| المباراة | النتيجة |
|---|:---:|
| الجمعية الرياضية بأريانة – الشبيبة الرياضية القيروانية | 3 - 1 |
| جندوبة الرياضية – الاتحاد الرياضي بقصور الساف | 1 - 1 |
| القلعة الرياضية – النادي الرياضي القربي | 2 - 1 |
| الملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالقصرين | 0 - 1 |
| الهلال الرياضي بالرديف – القوافل الرياضية بقفصة | 0 - 2 |
| الأمل الرياضي ببوشمة – أولمبيك الكاف | 0 - 3 |
| سبورتينغ المكنين – أولمبيك مدنين | 3 - 0 |
الترتيب
| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| المستقبل الرياضي بالقصرين | 21 | 9 |
| الاتحاد الرياضي بقصور الساف | 18 | 9 |
| القوافل الرياضية بقفصة | 16 | 9 |
| النادي الرياضي القربي | 15 | 9 |
| الجمعية الرياضية بأريانة | 14 | 9 |
| القلعة الرياضية | 14 | 9 |
| جندوبة الرياضية | 14 | 9 |
| الأمل الرياضي ببوشمة | 13 | 9 |
| أولمبيك الكاف | 11 | 9 |
| الشبيبة الرياضية القيروانية | 11 | 9 |
| الهلال الرياضي بالرديف | 9 | 9 |
| الملعب القابسي | 8 | 9 |
| سبورتينغ المكنين | 5 | 9 |
| أولمبيك مدنين | 5 | 9 |
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