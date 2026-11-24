المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



دارت يومي الاثنين والثلاثاء مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:| المباراة | النتيجة ||---|:---:|| سبورتينغ بن عروس – النجم الرياضي الخلادي | 1 - 1 || الملعب السوسي – المستقبل الرياضي بسليمان | 1 - 1 || مكارم المهدية – الهلال الرياضي الشابي | 0 - 0 || البعث الرياضي ببوحجلة – الهلال الرياضي بمساكن | 1 - 0 || الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي | 1 - 1 || نادي المحيط القرقني – المستقبل الرياضي بقابس | 1 - 0 || الاتحاد الرياضي بتطاوين – جمعية مقرين الرياضية | 1 - 2 || الفريق | النقاط | المباريات ||---|---:|---:|| مكارم المهدية | 18 | 9 || مقرين الرياضية | 17 | 9 || الهلال الرياضي الشابي | 17 | 9 || المستقبل الرياضي بسليمان | 16 | 9 || الهلال الرياضي بمساكن | 14 | 9 || الملعب السوسي | 12 | 9 || سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 9 || الاتحاد الرياضي بتطاوين | 11 | 9 || البعث الرياضي ببوحجلة | 11 | 9 || سبورتينغ بن عروس | 10 | 9 || نادي المحيط القرقني | 9 | 9 || الكوكب الرياضي بعقارب | 8 | 9 || النجم الرياضي الخلادي | 7 | 9 || المستقبل الرياضي بقابس | 5 | 9 || المباراة | النتيجة ||---|:---:|| الجمعية الرياضية بأريانة – الشبيبة الرياضية القيروانية | 3 - 1 || جندوبة الرياضية – الاتحاد الرياضي بقصور الساف | 1 - 1 || القلعة الرياضية – النادي الرياضي القربي | 2 - 1 || الملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالقصرين | 0 - 1 || الهلال الرياضي بالرديف – القوافل الرياضية بقفصة | 0 - 2 || الأمل الرياضي ببوشمة – أولمبيك الكاف | 0 - 3 || سبورتينغ المكنين – أولمبيك مدنين | 3 - 0 || الفريق | النقاط | المباريات ||---|---:|---:|| المستقبل الرياضي بالقصرين | 21 | 9 || الاتحاد الرياضي بقصور الساف | 18 | 9 || القوافل الرياضية بقفصة | 16 | 9 || النادي الرياضي القربي | 15 | 9 || الجمعية الرياضية بأريانة | 14 | 9 || القلعة الرياضية | 14 | 9 || جندوبة الرياضية | 14 | 9 || الأمل الرياضي ببوشمة | 13 | 9 || أولمبيك الكاف | 11 | 9 || الشبيبة الرياضية القيروانية | 11 | 9 || الهلال الرياضي بالرديف | 9 | 9 || الملعب القابسي | 8 | 9 || سبورتينغ المكنين | 5 | 9 || أولمبيك مدنين | 5 | 9 |