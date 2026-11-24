المصادقة على تخفيض المعاليم الديوانية للمواد الأولية



تخفيف الجباية على إصلاح السفن والمراكب



رفض الإعفاءات الجبائية على البطاريات المعدة لخزن الكهرباء



رفض التخفيض في المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية



رفض إخضاع الأكياس القابلة للتحلل لمعلوم المحافظة على البيئة



صادقت لجنتا المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة مشتركة، على الفصلينمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، فيما رفضتا الفصول، وذلك في إطار مواصلة النظر في الفصول التي تم إرجاء البت فيها والتصويت عليها.وشملت المصادقة الفصل 40 المتعلق بمساندة تنافسية قطاعات الجلود والأحذية والعطورات ومواد التجميل والخشب والأثاث، وذلك بعد إدخال تعديلات تقضي بالتخفيض إلىفي نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة المدرجة بالجدول الملحق بالفصل.وتتضمن التعديلات استثناء بعض الأصناف المصنعة محليا، والمتعلقة بالمفصلات وبعض لوازم الأثاث المصنوعة من المعادن الحديدية، إلى جانب حذف شرط تقديم برنامج تقديري سنوي للتصنيع.وجاءت هذه التعديلات، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، استجابة لمقترحات نيابية دعت إلى توسيع الانتفاع بالامتيازات الجبائية لفائدة المؤسسات الصغرى والحرفيين، باعتبار أن نحويتكون من ورشات ومؤسسات صغيرة، بما يضمن استفادتها من التخفيضات المقترحة وعدم اقتصارها على المؤسسات الصناعية الكبرى والوسطاء.كما أثار النواب مقترح إعفاء العطورات ومواد التجميل المصنعة محليا من المعلوم على الاستهلاك لمدة خمس سنوات، بالنظر إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر منوصادقت اللجنتان أيضا على الفصل 44 المتعلق بتخفيف جباية عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعدة للنقل البحري الدولي.وينص الفصل على توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات الإصلاح والصيانة المنجزة داخل الموانئ وأحواض بناء السفن، في إطار عقود أو اتفاقيات مبرمة للغرض، إلى جانب عمليات توريد واقتناء المواد والتجهيزات والخدمات المرتبطة بها، وفق الشروط القانونية المحددة.وفي المقابل، رفضت اللجنتان الفصل 49 المتعلق بتخفيف جباية البطاريات المعدة لخزن الكهرباء، والذي يقترح إعفاء البطاريات المدرجة بالبند التعريفي 85.07 من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية عند التوريد.كما لم يحظَ مقترح تعديل الفصل، القاضي بالإبقاء على الإعفاء من المعاليم الديوانية مع إخضاع البطاريات للأداء على القيمة المضافة بنسبة، بالموافقة، ليتم رفض الفصل في صيغته الأصلية كذلك.وتناول النقاش في هذا السياق انعكاسات الإجراء المقترح على الصناعة الوطنية، في ظل وجود حوالي، ومدى انسجامه مع الامتيازات الجبائية التي أقرها قانون المالية لسنة 2026 لفائدة المؤسسات الناشطة في تصنيع البطاريات.كما أثار النواب مسائل جودة البطاريات الموردة وسلامتها، وانعكاس الإجراء على مواطن الشغل والقيمة المضافة المحلية، فضلا عن مدى مساهمة هذه التجهيزات في معالجة إشكاليات التزود بالكهرباء والانقطاعات المسجلة.ورفضت اللجنتان الفصل 50 المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد اللاقطات الشمسية، والذي يقترح التخفيض في هذه المعاليم منبالنسبة إلى اللاقطات المدرجة بالتعريفة الديوانية 85.41، مع إلغاء أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2026، بما يتيح التخفيض في الأداء على القيمة المضافة.كما لم يحظَ مقترح تعديل الفصل بتحديد نسبة المعاليم الديوانية في حدودعوضا عن 10 بالمائة بالموافقة.وجاء ذلك إثر نقاش تناول التوازن بين تخفيف كلفة تجهيزات إنتاج الكهرباء والمحافظة على تنافسية الصناعة المحلية، ومدى انعكاس التخفيض المقترح على كلفة المنظومات الشمسية بالنسبة إلى المواطنين والمؤسسات.ودعا عدد من النواب إلى تقديم دراسة أثر مفصلة حول كلفة الإنتاج المحلي ونسب الإدماج الصناعي والصادرات ومواطن الشغل، فيما طالب آخرون بتوجيه الموارد التي يمكن أن تتخلى عنها الدولة نتيجة التخفيض في المعاليم الديوانية نحو منح مباشرة لفائدة المواطنين لتشجيعهم على تركيز المنظومات الشمسية.كما رفضت اللجنتان الفصل 63 المتعلق بإخضاع الأكياس والمنتجات المصنوعة من مواد قابلة للتحلل البيولوجي لمعلوم المحافظة على البيئة، وذلك بعد نقاش بشأن مدى توفر الضمانات الفنية والمخبرية اللازمة للتثبت من خصائص هذه المنتجات ومطابقتها لمتطلبات التحلل البيولوجي.وأوضحت ممثلة وزارة البيئة أن تونس لا تتوفر حاليا على مواصفة وطنية أو مخابر مختصة للتثبت من الخصائص البيولوجية لهذه الأكياس، مشيرة إلى أن تحللها يستوجب ظروفا صناعية خاصة للتسميد، فضلا عن ضرورة فرزها من المصدر.وفي المقابل، تحفظ عدد من النواب على إعادة إخضاع هذه المنتجات للمعلوم الموظف على الأكياس البلاستيكية التقليدية، معتبرين أن هذا الإجراء لا ينسجم مع التوجه الرامي إلى تشجيع البدائل الأقل ضررا، ومحذرين من انعكاساته على المؤسسات التي استثمرت في إنتاج الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي.ودعا المتدخلون إلى توفير المواصفات الفنية والمخابر وآليات المراقبة الضرورية، وتطوير منظومات الفرز والاسترجاع والرسكلة، عوض تحميل هذه المؤسسات أعباء جبائية إضافية.يشار إلى أن الجلسة المشتركة انعقدت بحضور ممثلين عن وزارة المالية وممثلة عن وزارة البيئة، في إطار مواصلة اللجنتين النظر في الفصول التي تم إرجاء البت فيها والتصويت عليها من مشروع قانون المالية لسنة 2027.