تنتظم الدورة الثانية من تظاهرة "أضواء على السوق التونسية" يوم 27 جانفي 2027 بمدينة جنيف السويسرية، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية، وبالشراكة مع مؤسسة "سويس كونتاكت" وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف، وبدعم من سفارة سويسرا بتونس وسفارة تونس ببرن ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار، وفق ما أفادت به رئيسة الغرفة التونسية السويسرية للتجارة والصناعة، أحلام بالحاج عمار.وأضافت بالحاج عمار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تهدف إلى الترويج لتونس باعتبارها وجهة استثمارية موثوقة وتنافسية، فضلا عن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والسويسريين.وأوضحت أن الدورة الثانية ستسلط الضوء، بالخصوص، على قطاعين واعدين يتمتعان بإمكانات نمو مهمة، وهما السياحة الطبية وتكنولوجيات المعلومات.وستتيح هذه المناسبة، أيضا، التعريف ببرنامج "آفاق" (Perspectives)، الذي تشرف عليه مؤسسة "سويس كونتاكت" في إطار اتفاقية الشباب المهنيين، والذي يهدف إلى تعزيز تبادل الكفاءات وتيسير التنقل المهني بين تونس وسويسرا، وفق المصدر ذاته.وتستهدف التظاهرة أساسا المؤسسات السويسرية، ولا سيما المنخرطة في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف، إلى جانب المجموعات الاقتصادية الناشطة بالفعل في تونس، فضلا عن المستثمرين وصناع القرار المهتمين بالفرص التي تتيحها السوق التونسية.كما تشمل المبادرة أفراد الجالية التونسية السويسرية، باعتبارهم حلقة وصل بين الاقتصادين التونسي والسويسري. ومن المنتظر أن تنتظم بالمناسبة فعالية تواصلية مسائية، بمشاركة جمعية الطلبة التونسيين بسويسرا، بهدف التعريف ببرنامج "آفاق" على نطاق أوسع.ومن المنتظر، أيضا، أن تشارك في اللقاء مؤسسات وشركات تونسية، بما يتيح لها التواصل المباشر مع نظيراتها السويسرية، وتبادل الآراء واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة.وأفادت بالحاج عمار أن هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة المبادرة التي انطلقت دورتها الأولى بجنيف في نوفمبر 2025، وتعكس توجه الغرفة نحو ترسيخ مقاربة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأبرزت أن هذه الدورة تكتسي أهمية إضافية لتزامنها مع الاحتفال بمرور 70 سنة على إقامة علاقات الصداقة بين تونس وسويسرا.وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الغرفة أن سنة 2027 ستشهد إطلاق عدد من المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تكثيف المبادلات الثنائية، ومن بينها الإعلان عن افتتاح مكتب تمثيلي للغرفة في سويسرا، وذلك خلال التظاهرة.