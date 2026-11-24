افتتح مركز الإعلامية الموجهة إلى الطفل بتوزر، اليوم الثلاثاء، سلسلة أنشطة تربوية تثقيفية ينظمها بالمدارس الابتدائية ومؤسسات الطفولة احتفالا بشهر حماية الطفولة الذي يمتد من 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر.ونظّم المركز بالمناسبة لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي بتوزر، ورشات تربوية تثقيفية بعنوان "مساحة أثر" تناولت بشكل خاص موضوع التنمر الالكتروني، سعى من خلالها الى توجيه الأطفال نحو السلوك الحسن وترك الأثر الإيجابي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الالكتروني بشكل عام، وفق مديرة المركز رفقة المستعين.وأوضحت في هذا السياق، أنه يتم في هذه الورشات تحسيس الطفل بخطورة التنمر ولفت نظره إلى أهمية الكلمة الطيبة التي يكتبها تعليقا على صورة صديق له أو تعليقا على موقف ما في الفضاء الالكتروني وتعديل سلوكه في هذا الإطار بتحسيسه حتى يكون مدركا لقيمة الكلمة التي يكتبها وكيفية التعبير عن المشاعر بطرق إيجابية لا تمس من الآخر.وتم تقديم هذه المضامين من خلال ورشة نشاط ورقي لإتاحة مساحة للطفل من أجل التعبير عن انتظاراته من الآخر، وتدريبه على قول الكلمة الطيبة ذات الأثر الإيجابي، مع فسح مجال للحوار والنقاش مع التلاميذ، كما تم القيام بأنشطة الكترونية تضمّنت تدوين كلمات ينتظرها الطفل من الآخر والكلمات التي يفترض أن يقولها بدوره .وبينت مديرة المركز أن هذه الورشات تأتي في إطار حملات ينظمها المركز الوطني للإعلامية الموجهة الى الطفل تحت إشراف وزارة شؤون المرأة والأسرة ضمن الدورة الثانية من تظاهرة ساعة أمان رقمي.