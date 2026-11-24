تواصل المصالح الفلاحية بولاية القصرين تنفيذ تدخلات ميدانية في إطار المكافحة البيولوجية للحشرة القرمزية التي تهدد غراسات التين الشوكي (الهندي)، حيث تولّى فريق فني، أمس الإثنين، نثر عدد من حشرة الدعسوقة ببعض المستغلات البيولوجية للتين الشوكي بمنطقة حوض زلفان، إلى جانب متابعة نشاط الدفعات التي تم نثرها سابقا بمستغلات أخرى بالجهة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.وضمّ الفريق الفني ممثلين عن الإدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالوسط، والمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم، إلى جانب إطارات من دائرتي الشباك الموحد للتوجيه في الفلاحة البيولوجية والإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، حسب المصدر ذاته.وتندرج هذه العملية ضمن تنفيذ الخطة الوطنية للمكافحة البيولوجية للحشرة القرمزية، من خلال توظيف أعدائها الطبيعيين للحد من انتشارها والتقليص من أضرارها على غراسات التين الشوكي، ولا سيما بالمستغلات التي تسجل إصابات خفيفة ومتوسطة.وتكثّف المصالح الفلاحية بالجهة، في هذا الإطار، تدخلاتها البيولوجية بعدد من مناطق الإنتاج، مع إيلاء أهمية خاصة لمنطقة حوض زلفان، التي تعد من أبرز الأحواض المنتجة للتين الشوكي بولاية القصرين وعلى المستوى الوطني.وتُعدّ الدعسوقة العدو الطبيعي للحشرة القرمزية، إذ تتغذى على أطوار منها، بما يساهم في الحد من تكاثرها والضغط على بؤر انتشارها، في إطار اعتماد وسائل مكافحة بيولوجية تراعي خصوصية المنظومات الفلاحية وتحافظ على التوازن البيئي.