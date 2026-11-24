تشهد مشاريع تنجزها بلدية سليانة سواء متعلقة بالطرقات أو البناءات، تقدما بنسب متفاوتة، وهي مشاريع تهدف الى تحسين الخدمات المتوفرة لفائدة المواطن.وبيّن كاهية مدير الأشغال والتهيئة العمرانية ببلدية سليانة الحبيب الهمامي في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ نسبة تقدم أشغال بناء المسلخ البلدي العصري تجازوت 20 بالمائة، وهو يضم قسمين وهما قسط يتعلق بالهندسة المدنية وقسط يتعلق بمحطة التصفية بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب5 مليون دينار، مرجحا أن يكون جاهزا خلال الثلاثية الأخيرة من السنة المقبلة.وأضاف أن نسبة تقدم أشغال تهيئة عدد من الطرقات بمناطق التوسع (الكريفات وصيار وهمامة) بلغت 90 بالمائة بكلفة جملية قدرت ب1.1 مليون دينار بالإضافة الى الانطلاق مؤخرا في مشروع الانارة العمومية (تركيز عدد من الفوانيس المقتصدة) بمناطق التوسّع، ومن المنتظر أن يكون جاهزا مع أواخر السنة الجارية وذلك في اطار مشروع "فيكول 2".وأشار الهمامي الى أنّ مشروع بناء قسم الحالة المدنية ببلدية سليانة دخل حيز الاستغلال خلال الشهر المنقضي بكلفة جملية قدرت ب1.6 مليون دينار بهدف التخفيف من الاكتظاظ والضغط على شبابيك استخراج المضامين والتعريف بالإمضاء.وسيتم خلال الشهر الجاري النظر في اعلان طلب العروض المتعلق ببناء فضاء اقتصادي تجاري بمدينة سليانة بكلفة 2.7 مليون دينار ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال مع بداية السنة القادمة.