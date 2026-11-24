أكد مدير إدارة التوسع وسياسة الجوار بالبنك الأوروبي للاستثمار، ريشارد أمور، استعداد البنك لمرافقة تونس ودعم جهودها في مسارها الانتقالي من خلال المساهمة في تطوير مشاريع مشتركة جديدة.وأشاد أمور، في الوقت ذاته، بالتقدم الذي أحرزته تونس في هذا المجال، وذلك خلال اجتماع عقده كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، الثلاثاء بمقر الوزارة، مع وفد رفيع المستوى عن البنك الأوروبي للاستثمار يترأسه أمور الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس، وفق بيانات نشرتها الوزارة.وخُصّص الاجتماع لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية، لا سيما تطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي، بما يمكّن من الرفع من كفاءة القدرة الكهربائية المتاحة.كما استعرض الحاضرون آفاق التعاون في هذا القطاع الحيوي، وخاصة المشاريع المموّلة من قبل البنك والوقوف على مدى تقدم إنجازها، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد".ومن جهته، نوّه وائل شوشان بالمستوى المتميز للتعاون المالي والفني القائم مع البنك، والعمل على مزيد تطويره مما يفتح آفاقا جديدة للاستثمارات الاستراتيجية.وحضر اللقاء كل من مدير التعاون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أولريتش برونهوبر، ومديرة مكتب تونس، آنا بارون، والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع بكاري، بالإضافة إلى وفد عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدد من الإطارات العليا للوزارة.