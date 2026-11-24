ينظم الائتلاف التربوي التونسي، أيام 27 و28 و29 نوفمبر 2026، المنتدى التربوي والعلمي السنوي تحت عنوان "الدمج المدرسي بين التشريعات والممارسات التربوية"، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى الدفاع عن الحق في التربية والتعليم وتعزيز مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.ويهدف هذا اللقاء، الذي ينتظم بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء وباحثين وإطارات بيداغوجية، إلى تبادل الخبرات ومناقشة واقع الدمج المدرسي وصياغة توصيات ومقترحات عملية لتطويره في تونس.ويتضمن برنامج المنتدى جلسة علمية حول الإطار المفاهيمي والمرجعيات النظرية للتربية الدامجة وأربع ورشات عمل تتناول الأطر التشريعية الدولية والسياسات التربوية الوطنية وواقع الدمج المدرسي في تونس والصعوبات والعوائق التي تحول دون تطويره إلى جانب سبل الارتقاء به وعرض تجارب وممارسات ميدانية ومبادرات في مجال التربية الدامجة.