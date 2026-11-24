(مبعوثة وات، نرجس بديرة) - انتُخبت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عضوا في الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، فيما آلت رئاسة الاتحاد للسيد محمد سعيد الشيحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام بدولة الإمارات، لمدة سنتين، وذلك خلال أشغال المؤتمر الـ52 للجمعية العمومية للاتحاد المنعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.وأسفرت عملية الانتخاب، التي جرت في مستهل الجلسة الأولى للمؤتمر بمشاركة رؤساء ومديري وكالات الأنباء العربية الأعضاء، عن تجديد الثقة في الهياكل التسييرية للاتحاد؛ حيث تم اختيار كل من المملكة المغربية ودولة الكويت لتولي منصب نائب الرئيس، بينما ضمت تشكيلة الأمانة العامة، إلى جانب الجمهورية التونسية، كلا من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية.ويعكس هذا التمثيل العربي المتوازن حرص الاتحاد على إشراك مختلف الوكالات الوطنية في صياغة التوجهات الاستراتيجية للعمل الإعلامي العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة التحديات المتسارعة في قطاع الصحافة والإعلام.وكانت انطلقت في وقت سابق من اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ، أشغال المؤتمر الـ52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات أنباء الدول العربية -فانا- بمشاركة رؤساء ومديري الوكالات الأعضاء من بينهم وكالة تونس افريقيا للأنباء -وات- للنظر في جملة من الملفات المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي العربي وتعزيز التعاون بين وكالات الأنباء العربية.وعلى صعيد جدول الأعمال، يواصل المشاركون في المؤتمر الـ52 مناقشة حزمة من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية، تتصدرها دراسة خارطة طريق الاتحاد للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، والتي تهدف إلى تحديث آليات العمل وتطوير المحتوى الإخباري المشترك.كما يبحث المؤتمرون مقترح تطوير معهد التدريب التابع للاتحاد وتوسيع دائرة دوره وإشعاعه إقليميا ودوليا، إلى جانب استعراض برامج التدريب المقررة لعام 2027.وتشمل النقاشات أيضاً عددا من المشاريع الرامية إلى تطوير المعايير التحريرية والمهنية، وتكثيف التبادل الإخباري والخبرات التقنية، وتعزيز أواصر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين وكالات الأنباء العربية، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام الرقمي.