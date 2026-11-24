صادقت ورشة عمل قارية، احتضنتها تونس، امس الاثنين، على ستة أدلة تقنية جديدة ضمن المرحلة الثانية للمعايير الدنيا للأداء الطاقي في إفريقيا، بهدف تقليص استهلاك التجهيزات الأساسية للطاقة بنسبة تتراوح بين 10 بالمائة و30بالمائة.وافتتحت رئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف شاشي الطياري أشغال الورشة، التي نظمتها اللجنة الإفريقية للطاقة التابعة للاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وفق بيانات نشرتها الوزارة الثلاثاء.وتشمل الأدلة الستة المصادق عليها، محولات التوزيع و الثلاجات التجارية ومراوح التهوية والغسالات وأجهزة التلفاز والأفران الكهربائية، لتوفير إطار عملي للهيئات التعديلية القارية من أجل تنظيم الأسواق وضمان كفاءة التجهيزات.ويمثل توحيد هذه المعايير لمواجهة تزايد الطلب على الطاقة، رافعة لحماية المستهلك ودعم التنافسية، كما يساهم في إرساء السوق الإفريقية الموحدة للكهرباء عبر رفع الإنتاجية الطاقية للقارة بنسبة 50 بالماىة بحلول عام 2050، و70 بالماىة في أفق 2063، وفق ما أكدته ممثلة وزارة الصناعة.كما استعرضت التجربة التونسية الرائدة في مجال التأشير الطاقي وفرض المتطلبات الدنيا للأداء على الثلاجات ومكيفات الهواء، مؤكدة استعداد تونس لتقاسم خبراتها الفنية مع بقية الدول الإفريقية.يُذكر أن هذا المشروع القاري يمتد على الفترة 2024–2028 تحت عنوان "النجاعة اولا:تمكين التنمية المستدامة في افريقيا"، وتشرف عليه اللجنة الإفريقية للطاقة بتمويل من مملكة الدنمارك، وتنفيذ تقني من ائتلاف (HEAT International) و(AESG)، وبمشاركة فاعلة من المراكز الإقليمية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على غرار RCREEE، ووزارات الطاقة، وهيئات التقييس، ومخابر الاختبار بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.