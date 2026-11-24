استقلالية القضاء والإطار القانوني للمجلس



الإيقاف التحفظي وحقوق المتقاضين



الشغورات واستكمال تركيبة المجالس القضائية



أكد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن تطوير المنظومة القضائية وتحسين سير المرفق القضائي يظلان من الأولويات، خاصة فيما يتعلق بتقليص آجال التقاضي، والحد من تراكم القضايا، وتطوير الرقمنة، وتحسين ظروف عمل القضاة داخل المحاكم.وأجمع النواب على أهمية رقمنة الخدمات القضائية، معتبرين أنه أصبح من الصعب تصور مرفق عمومي حديث دون خدمات رقمية تسهّل التعامل معه، وتمكّن المتقاضين من متابعة ملفاتهم عن بعد، وتحقق فائدة مباشرة للمواطن من خلال اختصار الوقت والكلفة.وفي هذا السياق، تطرقت النائبة بمجلس نواب الشعبإلى مسألة الرقمنة، موضحة أنها لا تقتصر على تبادل المعطيات بين المجالس في إطار المهام المخولة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وإنما تشمل أيضا الاطلاع على النظام والأرشيف والحصول على الآراء الاستشارية.من جهته، اعتبر عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليمأن توفير خدمات رقمية تتيح للمتقاضين متابعة ملفاتهم عن بعد، وتسهّل الحصول على الوثائق وتبسيط الإجراءات الإدارية، يمكن أن يتم بصورة تدريجية، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تحقق فائدة مباشرة للمواطن وتساهم في اختصار الوقت والكلفة.وقال إن «المواطن لا ينتظر حكما ينصفه بل ينتظر أن يصدر هذا الحكم في الآجال المعقولة»، مؤكدا أهمية تشخيص أسباب التأخير بحسب طبيعة القضايا والمحاكم، ووضع مؤشرات دورية تسمح بمتابعة تطور آجال البت وحجم القضايا المتراكمة.وأضاف أن توفر هذه المعطيات من شأنه المساعدة على تحديد مواطن الخلل وتوجيه الإمكانيات نحو المجالات التي تحتاج إلى تدخل.ولفت الشتاوي أيضا إلى أهمية البعد الجهوي في تقييم أداء المرفق القضائي، مشيرا إلى أن ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة ليست متساوية دائما بين مختلف المحاكم، وأن المواطنين في الجهات الداخلية قد يواجهون صعوبات إضافية تتعلق بالمسافة والتنقل ونقص بعض الخدمات. وشدد في هذا الإطار على ضرورة اعتماد مقاربة تراعي خصوصيات كل جهة عند تحديد حاجيات المحاكم من الموارد البشرية والتجهيزات والصيانة.من جانبه، اعتبر النائب بمجلس نواب الشعبأن القضاء المستقر يمثل الضمانة الأساسية لقضاء عادل وناجز، محذرا من أن تحول المرفق القضائي إلى محل تساؤل من شأنه أن يربك المجتمع ويؤثر في الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.وتساءل منصور عن أسباب عدم إرساء القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والمنصوص عليه بالفصل 19 من دستور سنة 2022.كما تطرق إلى ما أشار إليه وزير التجارة خلال مناقشة مهمة التجارة، بشأن اعتبار أن ربط الاحتكار بالتخزين مسألة منتهية، وأن التخزين نشاط اقتصادي طبيعي يرتبط بالإنتاج والتجارة والتوزيع والتصدير ولا يرتبط بالضرورة بالاحتكار، متسائلا عن مآل القضايا التي تم تكييفها وفق القانون المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.بدوره، اعتبر النائبأن مناقشة مهمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لا ينبغي أن تقتصر على الميزانية والصعوبات الإدارية التي يواجهها المجلس، بل يتعين أن تشمل مستقبل استقلال القضاء في تونس.وأشار إلى أن الصبغة المؤقتة للمجلس، التي جاءت إثر حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري 2022، تحولت إلى وضع دائم، وهو ما من شأنه، وفق تقديره، إضعاف الضمانات المؤسساتية لاستقلال القضاء وتوسيع تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.كما قال إن تعطيل الحركات القضائية السنوية أدى إلى توسيع استعمال وزارة العدل لمذكرات العمل والبرقيات الإدارية في النقل والتكليف وتغيير الخطط والمهام، بما أثر سلبا على الاستقرار الوظيفي للقضاة.أما النائبة، فأكدت أنه لا مجال للتشكيك في استقلالية القضاء أو التدخل في أحكامه، لكنها شددت في المقابل على ضرورة عدم الصمت عن الإشكاليات المتعلقة بحسن سير العدالة، ومواصلة المطالبة بقضاء عادل يحترم الإجراءات ويضمن حقوق المتقاضين.وانتقدت السالمي إيقاف المتهمين وحرمانهم من حريتهم في قضايا قد تصدر فيها لاحقا أحكام بالبراءة، مؤكدة ضرورة محاكمة الإنسان في حالة سراح، وأن يظل الإيقاف التحفظي إجراء استثنائيا.من جهته، تطرق النائبإلى الإيقافات التي طالت عددا من أعضاء أسطول الصمود، مطالبا بإطلاق سراحهم، وقال إن تحركاتهم وجمعهم للتبرعات لفائدة القضية الفلسطينية جرت على مرأى ومسمع من مؤسسات الدولة.من جانبها، أكدت عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليمأن القضاء يمثل إحدى ركائز دولة القانون والمؤسسات، وأن استقلاليته ونجاعة أدائه تشكلان ضمانة أساسية لاحترام حقوق المواطن وتعزيز ثقته في الدولة.وشددت على أن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب القانونية، بل يتطلب الوقوف عند واقع المنظومة القضائية والصعوبات التي تواجهها والآفاق الممكنة لتطويرها.واعتبرت أن استقرار المؤسسات القضائية عامل مهم لضمان استمرارية عملها وحسن سير المرفق القضائي، متطرقة إلى مسألة الشغورات في بعض المجالس القضائية وما قد ينجر عنها من صعوبات في معالجة الملفات واتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة.كما تساءلت عن إمكانية تعزيز التنسيق مع وزارة العدل، في إطار احترام استقلالية القضاء وصلاحيات كل مؤسسة، بهدف البحث عن حلول قانونية وعملية تساعد على تجاوز الصعوبات إلى حين استكمال النصاب.وأكدت الجلاصي أن استقلالية القضاء والتعاون المؤسساتي ليسا مسارين متعارضين، بل يمكن أن يتكاملا في إطار احترام القانون وتحديد مسؤولية كل طرف.وختمت بالتأكيد على أن تطوير المنظومة القضائية يظل من الأولويات، خاصة في ما يتعلق بتقليص آجال التقاضي، وتخفيف تراكم القضايا، وتطوير الرقمنة، وتحسين ظروف عمل القضاة داخل المحاكم.