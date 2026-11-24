انطلقت عملية زراعة 213 الف هكتار مبرمجة لمساحات الزراعات الكبرى بولاية باجة، منها 155 الف هكتار حبوب، وفق ما افاد به رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري شكري الدجبي صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.واضاف أنه تم الانطلاق في بذر المساحات المخصّصة للاعلاف، كما عرفت عمليات تحضير الأرض تقدما هاما في حين مازالت عمليات بذر الحبوب محتشمة نظرا لنقص الامطار المسجلة خلال كامل شهر نوفمبر والذى يعتبر اقل بكثير من المعدلات العادية.واشار الى أنّ عمليات تزويد ولاية باجة ببذور الحبوب متواصلة مع تسجيل نقص في بعض اصناف البذور، كما يتواصل توفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.وكان الاتحاد الجهوى للفلاحة قد تابع في اجتماع مكتبه الموسع في وقت سابق، موسم الزراعات الكبرى بالجهة وتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور واسمدة ودعا الى ضرورة توفير التمويلات اللازمة للموسم الفلاحي.