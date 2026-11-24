تعزيز الشفافية في إسناد الدعم



كان إصلاح منظومة الدعم العمومي الموجه للإنتاج والإبداع الثقافي والفني في مختلف الفنون محور جلسة عمل موسعة ترأستها وزيرة الشؤون الثقافية، بمشاركة المديرين العامين للمؤسسات والهياكل المعنية بدعم الشأن الثقافي بمختلف اختصاصاتها.ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، نُشر الثلاثاء، فقد انعقدت الجلسة يوم الاثنين، في إطار متابعة آليات الدعم العمومي وتعزيز نجاعة التدخل الثقافي، من خلال تجاوز أساليب التسيير التقليدية نحو سياسات عمومية تقوم على تقييم الأعمال الإبداعية وقياس تأثيرها ومدى جدواها في مختلف القطاعات، على غرار السينما والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والتراث.وأكد المشاركون ضرورة اعتماد سياسات عمومية تحفيزية تقوم على الشراكة والمساهمة الفاعلة في الإنتاج، من خلال تطوير تدخل المؤسسات والهياكل الداعمة، بما يربط التمويل بالإشعاع الثقافي على المستويين الوطني والدولي.وفي هذا السياق، تم التطرق إلى اعتماد مبدأ توزيع الأفلام التي لم تتحصل على دعم عبر المسلك الثقافي بدور الثقافة، إلى جانب تغيير آليات تقييم الأعمال المسرحية وتوزيعها.وشددت الوزيرة، بالمناسبة، على ضرورة تقييم آليات الدعم العمومي وتطويرها، إلى جانب تكريس حوكمة القطاع والارتقاء بأدائه، من خلال تضافر الجهود وتوحيد الرؤى، بهدف تقديم مادة ثقافية ترتقي بالذوق العام وتخاطب العقل.كما أكدت أهمية إنجاز تقييم شامل بأثر رجعي يمتد على مدى السنوات الخمس الأخيرة، بما يتيح مساءلة الحصيلة الفعلية للدعم في كل قطاع، من خلال النظر في حجم التمويلات المرصودة وعدد الأعمال المنتجة، وقياس مدى وصولها إلى الجمهور، فضلا عن حضورها وانتشارها على المستويين الوطني والدولي.وأولى الاجتماع أهمية خاصة لدور اللجان المختصة في تقييم المشاريع الإبداعية وإسناد الدعم، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز فاعلية عملها وترسيخ مبادئ الشفافية والحياد والموضوعية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المبدعين ويعزز مصداقية القرارات الصادرة عنها، مع احترام استقلالية الفعل الإبداعي.وخلصت النقاشات إلى أن تجديد أهداف منظومة الدعم وضبط شروط ومعايير جديدة لإسناده يرتبطان بتوفير قاعدة بيانات إحصائية محيّنة تشمل مختلف القطاعات، بما يساعد على تحقيق سياسات الوزارة وتوجهاتها.كما أبرز المشاركون أهمية دعم هذا المسار بآليات متابعة دورية وخبرات متخصصة في جمع المعطيات وتحليلها، بما يتيح قراءة المؤشرات وتقييم النتائج، دون الإخلال بخصوصيات كل قطاع أو المساس بحرية التعبير والفكر والإبداع.