بودربالة يؤكد أهمية دور المجلس الأعلى المؤقت للقضاء



شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة مشتركة بقصر باردو، في مناقشة المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنةوتُقدّر الميزانية المخصصة لهذه المهمة بنحو، وفق ما ورد في تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي تم عرضه خلال الجلسة.وتتوزع نفقات المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بعنوان اعتمادات الدفع، كما يلي:650 ألف دينار.864 ألف دينار.11 ألف دينار.وأكد رئيس مجلس نواب الشعب، خلال افتتاح الجلسة العامة، أهمية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، باعتباره يتولى الإشراف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022، الذي ينص على تمتع المجلس بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية.وأوضح أن المجلس يتولى، بالخصوص، اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته، فضلا عن إبداء الرأي في ما يتعلق بالتشريعات المتصلة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة.وجدد بودربالة تأكيد حرصه على مواصلة نهج التعاون المثمر مع بقية الوظائف والهياكل التي يضبطها الدستور والتشريعات الجاري بها العمل، بهدف حوكمة الزمن القضائي والارتقاء بالمرفق القضائي وضمان جاهزيته وتعزيز نجاعته في إرساء مجتمع القانون.ولفت إلى أن الغاية الجامعة من هذه الجهود تتمثل في استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق المصلحة العليا للوطن.