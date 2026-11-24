ترأس وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، أمس الاثنين، اجتماع لجنة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، خُصّص لمتابعة تقدّم إنجاز الجيل الثاني من البرنامج (PRIQH 2)، والوقوف على أبرز الصعوبات التي تعترض تنفيذ مكوّناته وسبل تجاوزها.ويشمل البرنامج، وفق بلاغ لوزارة التجهيز، تهيئة 160 حيًّا سكنيًّا بكلفة جملية تُقدّر بـ864 مليون دينار، لفائدة نحو 907 آلاف ساكن. وتشير المعطيات المعروضة خلال الاجتماع إلى تواصل الأشغال حاليا في 68 مشروعا، مقابل استكمال أشغال الشبكات والطرقات في 49 مشروعًا.وتناول الاجتماع الإشكاليات المطروحة على مستوى تنفيذ المشاريع، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، على المستويين المركزي والجهوي، بما من شأنه الحد من التعطيلات وتسريع نسق الإنجاز واحترام الآجال المحددة.وفي هذا السياق، دعا الوزير مختلف المتدخلين إلى الالتزام بالروزنامة المعتمدة لتنفيذ مكوّنات البرنامج، التي تشمل تهيئة الطرقات والشبكات المختلفة، وتحسين السكن، وإنجاز التجهيزات الجماعية، إلى جانب تهيئة المقاسم الاجتماعية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأهمية القصوى.كما أكّد أهمية الشروع في إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمقترحات الواردة في مخطط التنمية، بهدف استشراف آفاق تطوير مجالات تدخل الوكالة وتعزيز دورها في تحسين المحيط العمراني والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين.وجدّد الوزير التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية باعتباره إحدى الآليات الأساسية لتدخل الدولة، من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين، والارتقاء بالبنية التحتية والتجهيزات الأساسية، والمساهمة في مكافحة البناء العشوائي.وشهد الاجتماع حضور رئيس الديوان والرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، إلى جانب أعضاء لجنة القيادة وممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية، وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، باعتبارهم من المساهمين في تمويل البرنامج، فضلاً عن عدد من إطارات الوزارة والوكالة ومكتب المساندة الفنية.