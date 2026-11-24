في إطار التعاون التونسي مع البنك الدولي والمرافقة الفنية للتعداد العام للفلاحة ،قام فريق من البنك الدولي بزيارة ميدانية مؤخرا لمنطقة سيدي زيد ،عمادة وادي الزيت من معتمدية زغوان لمتابعة مدى حسن سير عمليات جمع البيانات،واحترام الإجراءات المنهجية التي تم تدريب أعوان الميدانيين عليها خلال الدورات التكوينية وتقييم مدى تمكن الأعوان من استعمال الاستبيان ومنظومة Survey Solutions SUSOويشار الى أن التعداد العام للفلاحة ، الذي سيشرف عليه 13 عونا في مختلف معتمديات الولاية، يهدف إلى تجميع معطيات دقيقة حول المستغلات الفلاحية ومساحاتها وأنماط استغلالها، وتركيبة الأراضي والموارد المائية، والإنتاج النباتي والحيواني، والتجهيزات والتقنيات المعتمدة، إضافة إلى رصد الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للناشطين في القطاعكما سيمكن من تحيين المؤشرات الفلاحية وتحديد التحولات التي يشهدها القطاع، بما يساعد على توجيه الاستثمارات العمومية والخاصة، وتحسين برمجة المشاريع والبرامج التنموية ،وتقييم السياسات الفلاحية وترشيد استغلال الموارد الطبيعية والعقاريةوتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بولاية زغوان بالنظر إلى المكانة التي يحتلها النشاط الفلاحي في نسيجها الاقتصادي والاجتماعي، وما تزخر به من مقومات طبيعية وإنتاجية، حيث تتنوع المنظومات الفلاحية بين الزراعات الكبرى، وخاصة الحبوب والأعلاف، وغراسة الزياتين والأشجار المثمرة، وتربية الماشية، إلى جانب الزراعات السقوية والبيولوجيةوسيتم اعتماد منظومة عمل رقمية متطورة لإنجاز هذه العملية، من خلال استخدام اللوحات الإلكترونية لجمع المعطيات وتسجيلها ومعالجتها، إلى جانب تقنيات تحديد المواقع الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، بما يضمن دقة تحديد مواقع المستغلات الفلاحية، ويحسن جودة البيانات ويسرع نسق معالجتها واستغلالهاومن المنتظر أن تمثل مخرجات هذا التعداد مرجعا إحصائيا محيّنا لفائدة صناع القرار،والباحثين ،والمهنيين، والمستثمرين، بما يتيح تشخيصا أدق لواقع القطاع الفلاحي واستشراف تحدياته الاقتصادية والمناخية والغذائية، وتحديد فرص الاستثمار، ورسم سياسات وبرامج تنموية أكثر استجابة للخصوصيات الفلاحية لكل جهة