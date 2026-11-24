انطلقت، يوم الاثنين، برواق يحيى البالماريوم بالعاصمة، فعاليات التظاهرة الثقافية "التراث والفنون بين تونس وسلطنة عُمان"، المنتظمة تحت رعاية سفارة سلطنة عُمان بتونس، بمبادرة من منتدى الفينيق للمبدعين، وبالتعاون مع ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث ومؤسسة العز الثقافية، وتتواصل إلى غاية 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة فنانين ومثقفين ومبدعين من البلدين.وتهدف هذه التظاهرة، وفق المنظمين، إلى تعزيز التعاون الثقافي والفني التونسي العُماني، والتعريف بالموروث الحضاري والإبداعي للبلدين، من خلال برنامج متنوع يجمع بين الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي المعاصر والتراث التقليدي والمداخلات الفكرية والعروض الموسيقية.وأكد سفير سلطنة عُمان بتونس، الدكتور هلال بن عبد الله السناني، في كلمة ألقاها خلال افتتاح التظاهرة، أن هذا اللقاء يمثل مناسبة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية الخاصة في البلدين الشقيقين، وإبراز ما يزخران به من تراث حضاري وإبداع فني، مشيرا إلى أهمية الفضاءات الثقافية المشتركة في دعم التواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين الفنانين والمبدعين التونسيين والعُمانيين.وأضاف أن الثقافة تضطلع بدور أساسي في التقريب بين الشعوب وتعزيز الروابط الإنسانية والحضارية، مؤكدا حرص سفارة سلطنة عُمان على رعاية ودعم المبادرات التي تفتح آفاقا أوسع للتعاون الثقافي بين البلدين.وجدد السفير، في ختام كلمته، تقديره للجهات المنظمة والفنانين والمشاركين، متمنيا النجاح لهذه المبادرة، ومؤكدا عمق روابط الأخوة والصداقة بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية.ويتضمن برنامج التظاهرة معرضا للتراث العُماني الأصيل، ومعرضا جماعيا للفنون التشكيلية بمشاركة الفنان العُماني حافظ سويلم كضيف شرف، إلى جانب جلسة فكرية تتناول العلاقات التاريخية بين تونس وسلطنة عُمان، والتراث باعتباره موروثا ثقافيا ورافدا للتنمية.وشهدت الجلسة الفكرية مداخلتين، الأولى للدكتورة عزيزة الراشد حول "العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان وتونس"، فيما تناولت الدكتورة ليلى الدعمي في المداخلة الثانية موضوع "التراث موروث ثقافي وأداة رافعة للتنمية"، فضلا عن وصلة موسيقية بقيادة المايسترو عربي عزيز.كما يتضمن البرنامج، يوم 25 نوفمبر الجاري، رحلة ثقافية وسياحية إلى عدد من المعالم والمتاحف التونسية، من بينها متحف باردو ومتحف قرطاج وحمامات أنطونيوس ودار الحوت بصلامبو، على أن تختتم التظاهرة يوم 27 نوفمبر الجاري بتوزيع شهادات التكريم على المشاركين.وتندرج هذه المبادرة، وفق الجهات المنظمة، في سياق دعم الدبلوماسية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري والفني، باعتباره مساحة مشتركة للحوار والتفاعل وتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين تونس وسلطنة عُمان.