نظمت قنصلية الجمهورية التونسية ببلارمو، يوم 21 نوفمبر، بالتعاون مع هيئة الصحة الإقليمية ببلارمو ، قافلة صحية متنقلة ومجانية،مفتوحة أمام كافة أفراد الجالية التونسية، أمام مقر القنصلية بساحة "Piazza Ignazio Florio".وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ لقنصلية تونس ببالرمو الإيطالية، في إطار جهودها الرامية إلى الإحاطة بأفراد الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية ببلارمو الإيطالية، وتقريب الخدمات الصحية والاجتماعية منهم، وتوطيد علاقات التعاون مع المؤسسات المحلية ببلدان الإقامة، بما يضمن تقريب الخدمات الأساسية من التونسيين بالخارج ودعم اندماجهم الاجتماعي.وشملت هذه المبادرة ثماني عيادات طبية في اختصاصات مختلفة، تضمنت فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والقولون، إلى جانب فحوصات القلب والشرايين والسكري وضغط الدم، فضلا عن خدمات طب الأسنان والعيون والأذن، والتلاقيح، وحصص التوعية والإرشاد والتوجيه الصحي.وبالمناسبة، عقد قنصل تونس ببلارمو، محمد علي محجوب، سلسلة من اللقاءات بمقر القنصلية مع عدد من المسؤولين الإيطاليين، من بينهم عضو مجلس الشيوخ الإيطالي المكلف بالشؤون الاجتماعية والصحة راوول روسو والمدير العام لهيئة الصحة الإقليمية ببلارمو، البرتو فيرنزي، ومستشارة بلدية بلارمو المكلفة بالسياسات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحية دومينيكا كالابرو.وتمحورت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القنصلية والمؤسسات الإيطالية المختصة، بما يستجيب لاحتياجات أفراد الجالية التونسية ويسهل استفادتهم من الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة.وفي سياق متصل، تم الاتفاق مبدئياً على تنظيم قافلة صحية متنقلة ومجانية ثانية خلال سنة 2027 بمحافظة راغوزا، بالنظر إلى الكثافة السكانية للجالية التونسية بالجهة. كما تم التطرق إلى تنظيم لقاء تحسيسي وتوعوي ببلارمو لفائدة أفراد الجالية، يوجه بالخصوص إلى النساء والأطفال، بهدف دعم إدماجهم الاجتماعي والتربوي وتعزيز استفادتهم من خدمات الرعاية الاجتماعية التي توفرها البلدية.وقد سجلت هذه المبادرة، وفق بلاغ القنصلية، نجاحا على مستوى التنظيم والإقبال، حيث شهدت توافد عدد هام من أفراد الجالية التونسية المقيمين ببلارمو والمناطق المجاورة، للاستفادة من الاستشارات والفحوصات الطبية المجانية التي وفرتها الفرق الصحية المشاركة.ومن جانبها، ثمنت القنصلية التونسية التعاون الذي أبدته هيئة الصحة الإقليمية وبلدية بلارمو لإنجاح هذه المبادرة، معربة عن شكرها للإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية الإيطالية، ونشطاء المجتمع المدني التونسي، والوسطاء الثقافيين والمتطوعين التونسيين الذين ساهموا في تنظيم هذه القافلة، وخاصة غسان النويوي، ممثل الجالية التونسية بالمنتدى الدائم للثقافات ببلدية بلارمو.