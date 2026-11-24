أعلنت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الأولى لأيام التصميم والتغليف، التي تنتظم من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2026 بمركز تصميم قفصة التابع للمندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية.وتهدف هذه التظاهرة إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال تصميم وتغليف المنتجات من خلال ورشات تكوينية تطبيقية تعتمد على منتجات حقيقية لحرفيين ومنتجين بالجهة بما يتيح للمشاركين فرصة ابتكار تصاميم جديدة تستجيب لمتطلبات تثمين المنتجات وتحسين عرضها وتسويقها.وتستهدف هذه المبادرة الطلبة والخريجين والأساتذة والفنانين والحرفيين وأصحاب أفكار المشاريع، فيما حدد يوم 28 نوفمبر 2026، كآخر أجل لقبول الترشحات.