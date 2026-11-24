تطاوين:متابعة ميدانية لنسق إنجاز مشاريع التنمية الفلاحية وتعزيز البنية التحتية المائية



انعقدت يوم الاثنين بمقر ولاية تطاوين، جلسة عمل في إطار سلسلة الجلسات الرامية إلى تسريع نسق إعداد و مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بالبلديات الراجعة بالنظر والتي استهلت بتاريخ 11 ماي 2026واُتبعت بجلسة ثانية بتاريخ 01 جويلية 2026 ، و متابعة تقدّم معالجة ملفات مطالب الحصول على رخص البناء في الغرض.وقد خُصّصت الجلسة، التي أشرف عليها والي الجهة، أمير القابسي، لمواصلة متابعة نسق إعداد و مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بالبلديات بمرجع النظر و إستحثاث إنجازها، حيث تمّ في مفتتحها تقديم عرض من طرف مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز حول تقدّم مراحل إنجاز مختلف أمثلة التهيئة العمرانية بمرجع النظر، وذلك وفق بلاغ لولاية تطاوين.إلى جانب ذلك تمّت متابعة تقدّم معالجة ملفّات مطالب الحصول على رخص البناء و تقييم المنجز من طرف المصالح الفنية المعنية و ليتمّ إثر ذلك فتح باب النقاش للحضور.و جدّد والي تطاوين بالمناسبة، التأكيد على أهمية الإلتزام بتنفيذ المطلوب وفق الآجال المحدّدة من قبل اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية برئاسة الحكومة و الحرص على تذليل الصعوبات المعترضة و إيجاد الحلول لتجاوزها.وقد حضر الجلسة المعتمدون و الكتّاب العامّون والمكلّفون بتسيير شؤون البلديات والمديرون الجهويون و ممثّلو الإدارات الجهوية و البلدية ذات العلاقة إلى جانب رئيس دائرة الشؤون البلدية.-في إطار متابعة مشاريع التنمية الفلاحية والحرص على ضمان حسن تنفيذها وفق الآجال المحددة، أدّى فريق من إطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوم الاثنين ، زيارة ميدانية تفقدية إلى عدد من مواقع المشاريع بمعتمديتي بني مهيرة وتطاوين الشمالية، وذلك لمعاينة مدى تقدم الأشغال، والوقوف على نسق إنجازهاوشملت الزيارة منطقة المرة بمعتمدية بني مهيرة، حيث تم معاينة انتهاء أشغال إنجاز خزان مائي بسعة 50 متراً مكعباً،وتعهدت دائرة صيانة التجهيزات المائية باستكمال أشغال ربط البئر بالخزان قبل موفى الأسبوع الجاريكما تمت زيارة منطقتي الرهاش ووادي الطليحة لمتابعة تجهيز نقطتي مياه بالطاقة الشمسية، ضمن صفقة مبرمة بكلفة جملية قدرت ب248 ألف دينار، وتضمنت تجهيز ثلاث نقاط مياه بالطاقة الشمسية، وهي الرهاش ،ووادي الطليحة بمعتمدية بني مهيرة، والقرعاء الخضراء بمعتمدية تطاوين الشماليةوتم أيضا، معاينة تقدم أشغال بناء فسقية بسعة 100 متر مكعب بمنطقة السعادة بمعتمدية تطاوين الشمالية، حيث بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 40بالمائة ، والأشغال متواصلة لاستكمال المشروعوتندرج هذه المشاريع في إطار مواصلة جهود المندوبية الرامية إلى تطوير البنية التحتية المائية، وتحسين ظروف التزود بالمياه، وتعزيز استغلال الموارد المائية بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يساهم في دعم التنمية الفلاحية ،وتحسين ظروف عيش المتساكنين بالمناطق الريفية