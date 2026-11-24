تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، وبالتعاون مع بلدية العوابد والمجلس المحلي، نظّم مجمع الصحة الأساسية بصفاقس قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة العوابد، استفاد من خدماتها الصحية 302 مواطن، وذلك بمشاركة إطارات طبية وشبه طبية في عدد من الاختصاصاتوشملت القافلة 34 عيادة في طب القلب،و32 فحص التخطيط على القلب،و11 فحصا في التصوير بالصدى على القلب،و33 عيادة في طب الأمراض التنفسية،و24 عيادة في طب الأطفال،و47 عيادة في طب الأسنانوبخصوص عيادات القوابل (صحة الأم والطفل)،تم إجراء 77 عيادة ، و224 عملية تقصٍّ لارتفاع ضغط الدم والسكري أسفرت عن اكتشاف 20 حالة ارتفاع في ضغط الدم ،و5 حالات ارتفاع في مستوى السكر بالدم، وتم توجيه حالتين منها إلى قسم الاستعجالي لمتابعة الرعاية الطبية اللازمةكما انتفع الحاضرون بحصص تثقيفية وتوعوية حول جملة من المواضيع الصحية، تمحورت أساسا حولأهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان،والوقاية من مضاعفات مرض السكري،والوقاية من "البرنكيوليت"، وأهمية التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري،والمخاطر الصحية الناجمة عن التدخينوتندرج هذه المبادرة في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتعزيز مبدأ العدالة في النفاذ إلى الرعاية الصحية، ودعم الوقاية والتقصّي المبكر للأمراض، إلى جانب ترسيخ ثقافة التثقيف من أجل الصحة، خاصة بالمناطق ذات الأولوية الصحية