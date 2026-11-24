السبت 28 نوفمبر 2026



تُقام يوم السبتمباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:| القاعة | التوقيت | المباراة ||---|---:|---|| قاعة حمام سوسة | 16:30 | النجم الساحلي – النادي الإفريقي || قصر الرياضة بالمنزه | 15:00 | الترجي الرياضي – نادي ساقية الزيت || قاعة المكنين | 15:00 | سبورتينغ المكنين – بعث بني خيار || قاعة المهدية | 15:00 | مكارم المهدية – نادي كرة اليد بجمال || قاعة الهادي خفشة | 15:00 | المنزه الرياضي – نسر طبلبة || قاعة منزل تميم | 15:00 | اتحاد منزل تميم – جمعية الحمامات |