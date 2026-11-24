بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة
تُقام يوم السبت 28 نوفمبر 2026 مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:
السبت 28 نوفمبر 2026| القاعة | التوقيت | المباراة |
|---|---:|---|
| قاعة حمام سوسة | 16:30 | النجم الساحلي – النادي الإفريقي |
| قصر الرياضة بالمنزه | 15:00 | الترجي الرياضي – نادي ساقية الزيت |
| قاعة المكنين | 15:00 | سبورتينغ المكنين – بعث بني خيار |
| قاعة المهدية | 15:00 | مكارم المهدية – نادي كرة اليد بجمال |
| قاعة الهادي خفشة | 15:00 | المنزه الرياضي – نسر طبلبة |
| قاعة منزل تميم | 15:00 | اتحاد منزل تميم – جمعية الحمامات |
السبت 28 نوفمبر 2026| القاعة | التوقيت | المباراة |
|---|---:|---|
| قاعة حمام سوسة | 16:30 | النجم الساحلي – النادي الإفريقي |
| قصر الرياضة بالمنزه | 15:00 | الترجي الرياضي – نادي ساقية الزيت |
| قاعة المكنين | 15:00 | سبورتينغ المكنين – بعث بني خيار |
| قاعة المهدية | 15:00 | مكارم المهدية – نادي كرة اليد بجمال |
| قاعة الهادي خفشة | 15:00 | المنزه الرياضي – نسر طبلبة |
| قاعة منزل تميم | 15:00 | اتحاد منزل تميم – جمعية الحمامات |
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