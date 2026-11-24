ساهم المهاجم الدولي التونسيفي فوز فريقه دنكارك على مضيفه سوشو بنتيجة، في المباراة التي دارت مساء الاثنين لحساب الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم.وسجل العياري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة، رافعا رصيده إلىفي البطولة خلال الموسم الحالي.وبفضل هذا الفوز، الثاني على التوالي، ارتقى دنكارك إلى المركز العاشر برصيد، فيما تعمقت جراح سوشو الذي تكبد خسارته الخامسة تواليا، ليتجمد رصيده عندفي المركز السابع عشر.ويذكر أن خليل العياري انتقل إلى صفوف دنكارك خلال فترة الانتقالات الماضية على سبيل الإعارة، قادما من نادي باريس سان جيرمان.