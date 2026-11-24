خليل العياري يسجل هدفا ويساهم في فوز دنكارك على سوشو في البطولة الفرنسية
ساهم المهاجم الدولي التونسي خليل العياري في فوز فريقه دنكارك على مضيفه سوشو بنتيجة 3-2، في المباراة التي دارت مساء الاثنين لحساب الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم.
وسجل العياري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 58، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة خلال الموسم الحالي.
وبفضل هذا الفوز، الثاني على التوالي، ارتقى دنكارك إلى المركز العاشر برصيد 18 نقطة، فيما تعمقت جراح سوشو الذي تكبد خسارته الخامسة تواليا، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.
ويذكر أن خليل العياري انتقل إلى صفوف دنكارك خلال فترة الانتقالات الماضية على سبيل الإعارة، قادما من نادي باريس سان جيرمان.
وسجل العياري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 58، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة خلال الموسم الحالي.
وبفضل هذا الفوز، الثاني على التوالي، ارتقى دنكارك إلى المركز العاشر برصيد 18 نقطة، فيما تعمقت جراح سوشو الذي تكبد خسارته الخامسة تواليا، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.
ويذكر أن خليل العياري انتقل إلى صفوف دنكارك خلال فترة الانتقالات الماضية على سبيل الإعارة، قادما من نادي باريس سان جيرمان.
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