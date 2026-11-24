نظّم مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية التونسية بنيجيريا، زيارة استكشافية لفائدة ثلاث شركات تونسية ناشطة في مجالات اللحوم والألبان وزيت الزيتون والتغذية الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الفلاحي، وذلك على هامش الدورة الثامنة للمعرض الدولي للفلاحة بنيجيريا المنعقد من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز أبوجا للتجارة والمؤتمراتوضمّت البعثة التونسية، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لسفارة الجمهورية التونسية بنيجيريا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ممثلين عن الشركات التونسية التي شاركت ضمن جناح وطني، تم خلاله التعريف بقدرات المؤسسات التونسية وخبراتها في المجال الفلاحيوأبرز رئيس البعثة الدبلوماسية التونسية، محسن العنتيت، خلال حفل افتتاح المعرض فرص الشراكة المتاحة بين تونس ونيجيريا في مجالي الفلاحة وتربية الماشية، مشيرا إلى أهمية الخبرة التونسية في نقل المعرفة والابتكار الفلاحي وتوفير المساعدة الفنية لمنظومات الإنتاج الحيوانيوتم خلال الزيارة تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات التونسية والمتعاملين الاقتصاديين والمنظمات المهنية النيجيرية وزيارات إلى غرفة التجارة والصناعة بأبوجا والمجموعة النيجيرية للأعمال الفلاحية، فضلا عن لقاء جمع رئيس البعثة التونسية بالكاتبة العامة لوزارة تنمية الثروة الحيوانية الفيدراليةومثلت هذه الزيارة فرصة هامة لإرساء علاقات تعاون بين الفاعلين من القطاع الخاص بالبلدين والاتفاق مع الأطراف النيجيرية المعنية على تأطير مجالات التعاون من خلال مذكرات تفاهم والعمل على متابعة تنفيذها إثر انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية النيجيرية، المزمع انعقادها بتونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2027.وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود البعثة الدبلوماسية التونسية لدعم تموقع المؤسسات التونسية بالسوق النيجيرية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ولاسيما في القطاع الفلاحي