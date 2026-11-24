تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمسابقة، بإقامةعلى مدى يومين، تتصدرها مواجهتا آرسنال الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي.ويستضيف آرسنال، صاحب المركز الثالث برصيد، نظيره بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني عشر برصيد، بالعاصمة البريطانية لندن، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تعزيز حظوظهما في التأهل المباشر إلى دور الـ16.وفي مباراة أخرى، يستقبل مانشستر سيتي، صاحب المركز السابع برصيد، ضيفه نابولي الإيطالي، صاحب المركز السابع والعشرين برصيد، على ملعب «الاتحاد» بمدينة مانشستر.وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء مواجهة ريال مدريد الإسباني، صاحب المركز الثاني بالعلامة الكاملة برصيد، مع ضيفه آيندهوفن الهولندي، إلى جانب لقاء غلطة سراي التركي وأستون فيلا الإنجليزي.كما يلتقي بودو/غليمت النرويجي مع لاسك لينتس النمساوي، وكومو الإيطالي مع أيك أثينا اليوناني، وفينورد الهولندي مع بورتو البرتغالي، ولايبزيغ الألماني مع لانس الفرنسي، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع ريال بيتيس الإسباني.وتتواصل المنافسات يوم غد الأربعاء بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، متصدر الترتيب برصيد، مع ضيفه روما الإيطالي على ملعب «حديقة الأمراء» بالعاصمة باريس.كما يحل ليفربول الإنجليزي، صاحب المركز الثامن برصيد، ضيفا على كلوب بروج البلجيكي، صاحب المركز التاسع بالرصيد ذاته، في مواجهة مباشرة بين فريقين يتنافسان على المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16.وتتضمن مباريات الأربعاء أيضا لقاء سبورتينغ لشبونة البرتغالي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وليل الفرنسي مع بايرن ميونخ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي مع شتوتغارت الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع فايكينغ النرويجي، وصباح الأذربيجاني مع برشلونة الإسباني، وسلافيا براغ التشيكي مع فياريال الإسباني، وشاختار دونيتسك الأوكراني مع فنربخشة التركي، في مواجهة تقام بالعاصمة البريطانية لندن.