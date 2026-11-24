تم يوم الاثنين، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين محكمة المحاسبات وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان، وذلك وفق بلاغ لمحكمة المحاسبات.وتهدف هذه الاتفاقية، إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون المشترك وتعزيز تبادل التجارب والخبرات وتطوير مجالات العمل المشترك، بما يسهم في دعم قدراتهما وتحقيق الأهداف المشتركة. وهي تندرج في سياق انفتاح محكمة المحاسبات على محيطها الإقليمي والدولي وحرصها على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع نظيراتها من الأجهزة العليا للرقابة.وقد استقبلت محكمة المحاسبات التونسية اليوم، وفدا عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان، وذلك في إطار زيارة خصّصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الرقابة على التصرف في المال العام وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشتركوتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وقد مثّلت مناسبة للتباحث حول سبل تطوير التعاون بين المؤسستين واستكشاف مجالات تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الفضلى، بما من شأنه دعم القدرات المؤسسية والارتقاء بالأداء الرقابي.