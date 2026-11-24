ناهزت كلفة مشروع بناء وتهيئة السوق البلدي الذي يجري إنجازه بعوسجة من ولاية بنزرت 1,3مليون دينار،وبلغت نسبة تقدم الأشغال75 بالمائةكما بلغت كلفة مشروع بناء القاعة المغطاة بعوسجة حوالي 4,7مليون دينار، مع تقدم للأشغال بنسبة 75 بالمائة، وتندرج هذه المشاريع ضمن البرنامج الجهوي للتنمية المندمجةومثلت متابعة مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية،وبرامج الاستثمار البلدي بهذه المنطقة من معتمدية غار الملح ،محور زيارة العمل التي أداها والي بنزرت،سالم بن يعقوب يوم الاثنين، حيث أكدعلى أهمية المتابعة والمرافقة الفنية ،سيما الإيفاء بالتعهدات المعلنة بشأن مواعيد استكمال الأشغال ،بما يضمن التسريع في استغلال خاصة السوق البلدي، والقاعة الرياضيةكما عاين الوالي بالمنطقة البلدية بغار الملح ،الأشغال الجارية لإنجاز محطة تخفيض الضغط لتزويد الجهة بالغاز الطبيعي ،حيث أكد في هذا الصدد على التسريع في الأشغال المدنية للمحطة ،واستكمالها قبل نهاية شهرواطلع أيضا، خلال الزيارة على تقدم أشغال المشروع البلدي لتهيئة محيط ورصيف الميناء القديم بالحجارة التجميلية على مساحة اكثر من 2000متر مربع ،وبكلفة قاربت 225 الف دينار