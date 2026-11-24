أدى والي سوسة، سفيان التنفوري صباح يوم الإثنين زيارة ميدانية لمتابعة تقدم إنجاز مشروع بناء معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة الذي انطلقت أشغاله في شهر جانفي 2026 لمدة تعاقدية ب 900يوم، حيث تجاوزت نسبة تقدم أشغال الهندسة المدنية حوالي 20بالمائةوأكد المشرفون على إنجاز المشروع التزامهم بالآجال المتفق عليها وفقا للمعايير المضمنة بكراس الشروطكما عاين مشروع تهيئة المركز المندمج لامتحانات رخص السياقة بسوسة الذي تجاوزت فيه نسبة الإنجاز 90بالمائة، ومن المنتظراستكماله قبل موفى السنة الحاليةواكب الزيارة بالخصوص، معتمد "سيدي عبد الحميد"،والمدير الجهوي للتجهيز، والمدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري ،والمقاولات المكلفة بالأشغال، والمصالح المعنية ذات الصلة