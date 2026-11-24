تبحث تونس وإيران سبل تطوير التعاون في المجال المسرحي، من خلال تبادل الخبرات في التكوين والتعليم المسرحي وتقاسم التجارب الفنية والأكاديمية، فضلا عن إنجاز عروض مسرحية مشتركة ضمن الدورات المقبلة لأيام قرطاج المسرحية، وفق ما أفاد به الممثل والمسرحي الإيراني أيوب اقاخاني، مدير الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان الفجر الدولي للمسرح الذي يقام سنويا في طهران.وأوضح آقاخاني، وهو جامعي أيضا، خلال ندوة صحفية انتظمت الاثنين بمقر المركز الثقافي الإيراني بتونس، على هامش مشاركته في الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية (21-28 نوفمبر 2026)، أن هذا التوجه يرمي إلى التعريف بخصوصية التجربة المسرحية في كلا البلدين وإبراز هويتيهما الثقافيتين، فضلا عن القيم الإسلامية المشتركة، على غرار التمسك بالأسرة والاهتمام بالبيئة.وأضاف أن زيارته إلى تونس تهدف كذلك إلى الاطلاع على التجارب المسرحية التونسية واختيار عدد من الأعمال للمشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان الفجر الدولي للمسرح، التي ستنتظم بطهران من 21 إلى 31 جانفي 2027، وستتمحور حول موضوع المقاومة بمختلف تجلياتها.وبيّن أن مفهوم المقاومة في هذه الدورة لن يقتصر على مواجهة الهيمنة والاستبداد والظلم، بل سيشمل أيضا مقاومة الممارسات المضرة بالبيئة، مشيرا إلى أن التجربة الإيرانية تختزن أشكالا متعددة من الصمود، من بينها مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل التي تشهدها البلاد.وفي حديثه عن حضور المسرح الإيراني في التظاهرات الدولية، مقارنة بالانتشار الذي حققته السينما الإيرانية عالميا، أشار اقاخاني إلى أن مشاركة الفرق المسرحية في المهرجانات الكبرى بأوروبا وأمريكا تظل محدودة، بسبب القيود المفروضة على دخول الفرق الفنية وتنقل أفرادها، على خلاف السينمائيين الذين يكون حضورهم في الغالب مقتصرا على عدد محدود من الأفراد، مثل المخرج أو أحد الممثلين، وهو ما يسهل مشاركتهم في التظاهرات الدولية ويسهم في التعريف بالسينما الإيرانية.ورغم ظروف الحرب، أكد المسرحي الإيراني أن الحركة المسرحية في بلاده تواصل نشاطها وإنتاج عروضها في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن العاصمة طهران تحتضن يوميا ما لا يقل عن 171 عرضا مسرحيا، تستقطب بعض الأعمال المقدمة في فضاءات ذات طاقة استيعاب مرتفعة نحو ألفي متفرج في العرض الواحد، رغم ارتفاع أسعار التذاكر.واعتبر أن الحرب التي تشهدها بلاده، ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي، لكنها لم تنعكس، وفق تقديره، على نسق الإبداع والنشاط الثقافي.من جهته، أفاد المستشار الثقافي بالسفارة الإيرانية بتونس، جعفر مراوريد، بأن اللقاءات التي جمعت آغاخاني بعدد من المسؤولين عن الشأن المسرحي في تونس، من بينهم مدير الدورة الحالية لأيام قرطاج المسرحية سليم سنحاجي، تناولت آليات تطوير التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال ترجمة النصوص المسرحية إلى اللغتين العربية والفارسية.كما شملت المباحثات إمكانيات تسهيل تبادل الأساتذة والمختصين والطلبة العاملين في مجال التكوين المسرحي، بما يتيح الاستفادة من التجارب التعليمية والفنية في البلدين ويفتح المجال أمام مشاريع مشتركة في هذا القطاع.