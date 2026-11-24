لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تُسقط الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية 2027
أسقطت الاثنين 23 نوفمبر لجنة المالية والميزانية بـالبرلمان الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وينص الفصل 49 على إعفاء البطاريات المعدّة لخزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريدها، فيما ينص الفصل 50 على التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة.
وجاء رفض مقترح إقرار إعفاءات ديوانية على اللاقطات الشمسية والبطاريات في ظل المخاوف من تداعياتها على تنافسية الصناعة المحلية وتأثير المنافسة مع المنتجات الموردة على الإنتاج الوطني والاستثمار والتشغيل.
وينص الفصل 49 على إعفاء البطاريات المعدّة لخزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريدها، فيما ينص الفصل 50 على التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة.
وجاء رفض مقترح إقرار إعفاءات ديوانية على اللاقطات الشمسية والبطاريات في ظل المخاوف من تداعياتها على تنافسية الصناعة المحلية وتأثير المنافسة مع المنتجات الموردة على الإنتاج الوطني والاستثمار والتشغيل.
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