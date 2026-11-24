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استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، عصر يوم الاثنين، بقصر قرطاج، سفير دولة الكويت الشقيقة بتونس، منصور خالد أحمد العمر، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.