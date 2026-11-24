Latest update 06:53 Tunis
×
Home
Politics
Economy
Regions
social
Culture
Sports
Health
Medias
Press R
World
Justice
Opinion
BBC News
Forum
رئيس الجمهورية يستقبل سفير الكويت بمناسبة انتهاء مهامه بتونس
<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b0523075b9414.07069542_kjofinphgqmle.jpg>
Bookmark article
Publié le Mardi 24 Novembre 2026 - 00:38
قراءة: 0 د, 9 ث
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، عصر يوم الاثنين، بقصر قرطاج، سفير دولة الكويت الشقيقة بتونس، منصور خالد أحمد العمر، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.
Bookmark article
الأخبــار والمقــالات المحفــوظة
Comments
0
de
0
commentaires pour l'article 340359
كل الأخبار...
06:53
- التحيّل على مسنّة باستعمال بطاقتها البريدية والاستيلاء على جرايتها البالغة 280 د
06:44
- لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تُسقط الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية 2027
06:33
- وزيرة الأسرة: برامج جديدة لدعم التماسك الأسري والتمكين الاقتصادي وحماية الطفولة
06:32
- هشاشة أوضاع العاملات الفلاحيات ونقص رياض الأطفال تتصدر نقاشات ميزانية وزارة الأسرة لسنة 2027
00:38
- رئيس الجمهورية يستقبل سفير الكويت بمناسبة انتهاء مهامه بتونس
أمس 23:12
- جندوبة: المصادقة على 59 مشروعا استثماريا بقيمة 3.7 مليون دينار
أمس 22:34
- زيارة وفد أمريكي إلى إدارة تحسين السلالات بديوان تربية الماشية بسيدي ثابت
أمس 22:26
- ملتقى الأعمال التونسي العراقي: أكثر من 500 لقاء مهني لتعزيز فرص التبادل والشراكة بين البلدين
أمس 22:21
- النجم الساحلي: لسعد الدريدي مدرباً جديداً خلفاً لكريستيان براكوني
أمس 21:27
- محكمة الاستئناف بتونس تقر حكما ابتدائيا بسجن قاضية معزولة مدة عشرة أعوام إثر ضبطها بصدد تهريب عملة أجنبية
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7
Toutes les news BBC
الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 | 14 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:47
12:13
07:06
05:36
الرطــوبة:
% 82
23°
13°
الــرياح:
3.09 كم/س
13°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
23°-13
25°-15
20°-14
18°-13
19°-13
Avoirs en devises
23021,8
(23/11)
Jours d'importation
88
1 € =
3,38416 DT
(23/11)
1 $ =
3,08079 DT
Solde Compte du Trésor
(20/11)
790,2
MDT
Billets et Monnaie en circulation
(20/11)
28921
MDT
Follow @babnet_Tunisie
Babnet
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
وكالة الدواء ومواد الصحة توضح بشأن قرار وزير الصحة فرض معلوم بـ
محكمة الاستئناف بتونس تقر حكما ابتدائيا بسجن قاضية معزولة مدة عش
جامعة التعليم الثانوي تدعو الأساتذة إلى مقاطعة منظومة "الحياة ال
زيلينسكي يعلن إغراق الكورفيت الروسية "ميركوري" وإصابة سفينة شحن
غازي معلّى: استهداف سفن روسية قبالة ليبيا ينذر بتوسّع الحرب الأو
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الاحتفاظ بمعز الحاج منصور
سوسة : حادث مرور مروّع يسفر عن وفاة 4 اشخاص واصابة أخرين
الوافي يهاجم محمد شوكاني: تبييض حركة طالبان والدعاية لها جريمة و
7 سنوات سجنا مع خطايا مالية ومصادرة جميع الاملاك للعراف كمال الم
أحكام بالسجن في حق سهام بن سدرين ومبروك كرشيد وخالد الكريشي
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
(
30 427
)
محكمة الاستئناف بتونس تقضي بالإعدا
(
18 515
)
الزيادات في الأجور وجرايات التقاع
(
15 874
)
الحكم بالسجن 20 سنة في حق رياض بن
(
13 700
)
الملعب الأولمبي بالمنزه: بطاقات إي
(
12 532
)
فاطمة المسدي لبن غفير: تونس ليست أ
(
10 215
)
قضية " التسجيلات الصوتية " : تسعة
(
9 970
)
السجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل في
(
9 612
)
آثار كوكايين في مياه الصرف الصحي
(
9 559
)
الاحتفاظ بصاحب مطعم «الحبيب باي» إ
(
9 410
)
سفارة تونس بكندا ترد على انتقادات
(
9 188
)
كتاب "امراء ولصوص"... يكشف المستو
(
8 716
)
الرابطة الأولى: الترجي ينفرد بالو
(
8 601
)
بطاقة ايداع بالسجن في حق الحبيب با
(
8 428
)
محمد شوكاني.. رحّالة تونسي يشعل ال
(
7 883
)
العقبة: متابعة قضية السطو على مكتب
(
7 636
)
الاحتفاظ بمعز الحاج منصور
(
7 319
)
هزيمة غير منتظرة للمنتخب التونسي
(
7 258
)
سوسة : حادث مرور مروّع يسفر عن وفا
(
6 829
)
جامعة التعليم الثانوي تستنكر دعوة
(
6 684
)
فاطمة المسدي: دافعت في جنيف عن حقو
Pure Tarab
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340359