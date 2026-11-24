برنامج وطني للإعداد للحياة الزوجية



التمكين الاقتصادي للنساء



العنف ضد المرأة



قطاع الطفولة



كبار السن



استعرضت، محاور عملوبرامجها لسنة، والتي تشمل دعم، وتعزيزوتطوير، إلى جانب مراجعة عدد منوجاء ذلك خلال ردها على تساؤلات النواب فيبينخُصصت لمناقشة، التي بلغت اعتماداتها، مسجلة تطوراً بنسبةمقارنة بسنة. وأوضحتأنيستأثر بنسبةمن إجمالي، فيما يستحوذعلىمنها.وفي محور، قالتإنستعمل على تنفيذتهدف إلى دعم، في ظلغير مسبوقة، من بينهاوأعلنت عن الشروع في إعدادبالتعاون مع، يستهدفويتضمندعم قدرات، مع العمل على تكوينقبل موفىالمقبل.كما كشفت عن توجهإلى إعداد، في ظل ارتفاع عدد، بهدف إحداثتتولى المساهمة فيوفي ما يتعلق بـ، أكدتأنتعمل على تعزيز، ودعموأوضحت أنفعّلتلتوجيه، كما تحدثت عن، التي تقوم علىوأفادت بـفي إطار، مع استهداف بلوغ، مشيرة إلى رصدلدفعوفي، أوضحتأنشرعت فيوتقييم ما تحقق، على أن تتم خلال سنةصياغةتركز بالخصوص علىوأشارت إلى أن عددبلغبـجملية تُقدّر بـ، معلنة توجهنحو بناءبإحدىخلال سنةوفي، أكدتأنترتكز علىوتنمية، وحمايةمن مختلف أشكالوبخصوص برنامج، أعلنت برمجة الانتفاع بخدماته لفائدةتتراوح أعمارهم بينخلال سنة، كما أشارت إلى ارتفاع عددإلى، مع برمجة إحداثوفي ما يتعلق بـ، أكدتمواصلة العمل المشترك لإدماج هؤلاءما بينفيوفي محور، أفادتبأن عددبلغبـجملية تُقدّر بـ، فيما بلغ عددبخدماتهاوأشارت إلى إعادة فتحخلال، و، كما أعلنت العمل على إعدادلـ، إلى جانبيتعلق بـ