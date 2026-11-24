وزيرة الأسرة: برامج جديدة لدعم التماسك الأسري والتمكين الاقتصادي وحماية الطفولة
استعرضت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، الثلاثاء، محاور عمل الوزارة وبرامجها لسنة 2027، والتي تشمل دعم التماسك الأسري والتمكين الاقتصادي للنساء، وتعزيز حماية الطفولة وتطوير خدمات الإحاطة بكبار السن، إلى جانب مراجعة عدد من الأطر التشريعية.
وجاء ذلك خلال ردها على تساؤلات النواب في جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصصت لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، التي بلغت اعتماداتها 331,690 مليون دينار، مسجلة تطوراً بنسبة 15,60 بالمائة مقارنة بسنة 2026. وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار يستأثر بنسبة 21 بالمائة من إجمالي الميزانية، فيما يستحوذ قطاع الطفولة على 71 بالمائة منها.
برنامج وطني للإعداد للحياة الزوجيةوفي محور الأسرة، قالت الجابري إن الوزارة ستعمل على تنفيذ برامج تهدف إلى دعم الروابط الأسرية والتماسك والتضامن، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية غير مسبوقة، من بينها التحولات المرتبطة بالهرم السكاني.
وأعلنت عن الشروع في إعداد برنامج وطني للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والصحة، يستهدف توعية المقبلين على الزواج.
ويتضمن البرنامج دعم قدرات عدول الإشهاد والبلديات، مع العمل على تكوين إطارات في 74 بلدية بالإقليم الثاني قبل موفى ديسمبر المقبل.
كما كشفت عن توجه الوزارة إلى إعداد مشروع قانون للتوفيق الأسري، في ظل ارتفاع عدد قضايا الطلاق، بهدف إحداث مؤسسة تتولى المساهمة في فض النزاعات الزوجية.
التمكين الاقتصادي للنساءوفي ما يتعلق بـالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعزيز الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء، ودعم ريادة الأعمال النسائية.
وأوضحت أن الوزارة فعّلت الرقم الأخضر 1810 "رائدات" لتوجيه النساء، كما تحدثت عن المبادرة الوطنية لتوحيد ريادة الأعمال النسائية، التي تقوم على المرافقة والإحاطة والتمويل.
وأفادت بـالمصادقة سنة 2026 على 648 مشروعاً في إطار برنامج "رائدات"، مع استهداف بلوغ 1100 مشروع، مشيرة إلى رصد 4 ملايين دينار لدفع تمويل مشاريع رائدات.
العنف ضد المرأةوفي ملف العنف ضد المرأة، أوضحت الجابري أن الوزارة شرعت في تشخيص مؤسساتي وتقييم ما تحقق، على أن تتم خلال سنة 2027 صياغة استراتيجية جديدة تركز بالخصوص على الجانب الوقائي.
وأشارت إلى أن عدد مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف بلغ 14 مركزاً بـطاقة استيعاب جملية تُقدّر بـ413 سريراً، معلنة توجه الوزارة نحو بناء مركز جديد بإحدى الولايات خلال سنة 2027.
قطاع الطفولةوفي قطاع الطفولة، أكدت الجابري أن البرامج ترتكز على الحماية والوقاية وتنمية الإبداع والقدرات، وحماية الأطفال من مختلف أشكال التهديد والعنف.
وبخصوص برنامج "روضتنا في حومتنا"، أعلنت برمجة الانتفاع بخدماته لفائدة 35 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات خلال سنة 2027، كما أشارت إلى ارتفاع عدد رياض الأطفال العمومية الدامجة إلى 54 روضة، مع برمجة إحداث 6 رياض جديدة.
وفي ما يتعلق بـالأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، أكدت الوزيرة مواصلة العمل المشترك لإدماج هؤلاء الأطفال ما بين 3 إلى 6 سنوات في رياض الأطفال العمومية.
كبار السنوفي محور كبار السن، أفادت الوزيرة بأن عدد مؤسسات رعاية كبار السن بلغ 13 مؤسسة بـطاقة إيواء جملية تُقدّر بـ506 أسرّة، فيما بلغ عدد المنتفعين بخدماتها 365 مقيماً.
وأشارت إلى إعادة فتح مؤسستي القصرين والقيروان خلال السنة الحالية، وكراء مقر بولاية جندوبة، كما أعلنت العمل على إعداد كراس شروط جديد لـمراكز رعاية كبار السن، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بـحماية هذه الفئة.
وجاء ذلك خلال ردها على تساؤلات النواب في جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصصت لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، التي بلغت اعتماداتها 331,690 مليون دينار، مسجلة تطوراً بنسبة 15,60 بالمائة مقارنة بسنة 2026. وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار يستأثر بنسبة 21 بالمائة من إجمالي الميزانية، فيما يستحوذ قطاع الطفولة على 71 بالمائة منها.
برنامج وطني للإعداد للحياة الزوجيةوفي محور الأسرة، قالت الجابري إن الوزارة ستعمل على تنفيذ برامج تهدف إلى دعم الروابط الأسرية والتماسك والتضامن، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية غير مسبوقة، من بينها التحولات المرتبطة بالهرم السكاني.
وأعلنت عن الشروع في إعداد برنامج وطني للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والصحة، يستهدف توعية المقبلين على الزواج.
ويتضمن البرنامج دعم قدرات عدول الإشهاد والبلديات، مع العمل على تكوين إطارات في 74 بلدية بالإقليم الثاني قبل موفى ديسمبر المقبل.
كما كشفت عن توجه الوزارة إلى إعداد مشروع قانون للتوفيق الأسري، في ظل ارتفاع عدد قضايا الطلاق، بهدف إحداث مؤسسة تتولى المساهمة في فض النزاعات الزوجية.
التمكين الاقتصادي للنساءوفي ما يتعلق بـالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعزيز الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء، ودعم ريادة الأعمال النسائية.
وأوضحت أن الوزارة فعّلت الرقم الأخضر 1810 "رائدات" لتوجيه النساء، كما تحدثت عن المبادرة الوطنية لتوحيد ريادة الأعمال النسائية، التي تقوم على المرافقة والإحاطة والتمويل.
وأفادت بـالمصادقة سنة 2026 على 648 مشروعاً في إطار برنامج "رائدات"، مع استهداف بلوغ 1100 مشروع، مشيرة إلى رصد 4 ملايين دينار لدفع تمويل مشاريع رائدات.
العنف ضد المرأةوفي ملف العنف ضد المرأة، أوضحت الجابري أن الوزارة شرعت في تشخيص مؤسساتي وتقييم ما تحقق، على أن تتم خلال سنة 2027 صياغة استراتيجية جديدة تركز بالخصوص على الجانب الوقائي.
وأشارت إلى أن عدد مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف بلغ 14 مركزاً بـطاقة استيعاب جملية تُقدّر بـ413 سريراً، معلنة توجه الوزارة نحو بناء مركز جديد بإحدى الولايات خلال سنة 2027.
قطاع الطفولةوفي قطاع الطفولة، أكدت الجابري أن البرامج ترتكز على الحماية والوقاية وتنمية الإبداع والقدرات، وحماية الأطفال من مختلف أشكال التهديد والعنف.
وبخصوص برنامج "روضتنا في حومتنا"، أعلنت برمجة الانتفاع بخدماته لفائدة 35 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات خلال سنة 2027، كما أشارت إلى ارتفاع عدد رياض الأطفال العمومية الدامجة إلى 54 روضة، مع برمجة إحداث 6 رياض جديدة.
وفي ما يتعلق بـالأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، أكدت الوزيرة مواصلة العمل المشترك لإدماج هؤلاء الأطفال ما بين 3 إلى 6 سنوات في رياض الأطفال العمومية.
كبار السنوفي محور كبار السن، أفادت الوزيرة بأن عدد مؤسسات رعاية كبار السن بلغ 13 مؤسسة بـطاقة إيواء جملية تُقدّر بـ506 أسرّة، فيما بلغ عدد المنتفعين بخدماتها 365 مقيماً.
وأشارت إلى إعادة فتح مؤسستي القصرين والقيروان خلال السنة الحالية، وكراء مقر بولاية جندوبة، كما أعلنت العمل على إعداد كراس شروط جديد لـمراكز رعاية كبار السن، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بـحماية هذه الفئة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340358