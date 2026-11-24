هشاشة أوضاع العاملات الفلاحيات ونقص رياض الأطفال تتصدر نقاشات ميزانية وزارة الأسرة لسنة 2027
أثار النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2027، مساء الاثنين، جملة من النقائص والإشكاليات المتعلقة بـضعف برامج الإحاطة الاجتماعية، ومحدودية خدمات الطفولة في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية، واستمرار هشاشة أوضاع النساء العاملات، إلى جانب قصور آليات حماية النساء من العنف ورعاية كبار السن.
وخلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، انتقد عدد من النواب محدودية الاعتمادات المخصصة لـلاستثمار مقارنة بـحجم مهمة الوزارة.
النساء العاملات في القطاع غير المنظموفي ما يتعلق بـالنساء العاملات في القطاع غير المنظم، أثار نواب وضعية النساء اللواتي يعتمدن على الانتصاب في الشوارع والأسواق لتوفير مورد رزق لعائلاتهن، متسائلين عن البدائل التي توفرها الدولة لهن.
وشدّدوا على أن هذه الفئة لا تطالب بـالإعانات بقدر مطالبتها بتوفير موارد رزق تحفظ كرامتها، داعين إلى توفير فضاءات منظمة للنشاط قبل اتخاذ إجراءات المنع.
المرأة الريفية والعاملات الفلاحياتواحتلت أوضاع العاملات الفلاحيات حيزاً من مداخلات النواب، الذين نبّهوا إلى استمرار مخاطر النقل وظروف العمل الهشة، مطالبين بتفعيل منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
وتساءل نواب عن أسباب عدم إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتطبيق المرسوم عدد 4 لسنة 2024 الخاص بـنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، كما أثاروا عدم تفعيل الآليات التي أقرها الفصلان 15 و16 من قانون المالية لسنة 2025.
نقائص في خدمات الطفولةوفي قطاع الطفولة، تركزت الانتقادات على النقص الكبير في رياض الأطفال العمومية، خصوصاً بـالأحياء الشعبية والمناطق الريفية والداخلية، فضلاً عن ضعف الرقابة على محاضن الأطفال العشوائية.
وأشار نواب إلى غياب برامج الإحاطة لفائدة الأطفال والشباب في عدد من المناطق، وإلى محدودية الأنشطة بـالمراكز المندمجة للطفولة وضعف الإحاطة بالأطفال المصابين بالتوحد.
وحذّر متدخلون من تنامي ظواهر تهدد الطفولة، من بينها الإدمان الرقمي والانقطاع المبكر عن الدراسة والتسول، داعين إلى تطوير برامج الوقاية والحماية.
الحماية من العنف ورعاية كبار السنوفي ملف العنف ضد النساء، انتقد نواب ضعف البرامج المعتمدة لـلوقاية من هذه الظاهرة، مطالبين بـتدعيم مراكز الإنصات والتعهد.
أما في ما يتعلق بـكبار السن، فقد نبّه النواب إلى صعوبة أوضاع عدد منهم، ولا سيما فاقدي السند العائلي، في ظل قلة مراكز الإيواء والنوادي النهارية وضعف انتشار الفرق المتنقلة.
مطالب اجتماعية وتشريعيةوفي سياق آخر، دعا نواب إلى دراسة مقترح إقرار نظام الحصة الواحدة للمرأة العاملة، كما طالبوا بـمراجعة شروط التقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص.
وشهدت المناقشات كذلك طرح دعوات إلى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية، إلى جانب المطالبة بإحداث صندوق للنفقة لفائدة الرجال.
وخلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، انتقد عدد من النواب محدودية الاعتمادات المخصصة لـلاستثمار مقارنة بـحجم مهمة الوزارة.
النساء العاملات في القطاع غير المنظموفي ما يتعلق بـالنساء العاملات في القطاع غير المنظم، أثار نواب وضعية النساء اللواتي يعتمدن على الانتصاب في الشوارع والأسواق لتوفير مورد رزق لعائلاتهن، متسائلين عن البدائل التي توفرها الدولة لهن.
وشدّدوا على أن هذه الفئة لا تطالب بـالإعانات بقدر مطالبتها بتوفير موارد رزق تحفظ كرامتها، داعين إلى توفير فضاءات منظمة للنشاط قبل اتخاذ إجراءات المنع.
المرأة الريفية والعاملات الفلاحياتواحتلت أوضاع العاملات الفلاحيات حيزاً من مداخلات النواب، الذين نبّهوا إلى استمرار مخاطر النقل وظروف العمل الهشة، مطالبين بتفعيل منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
وتساءل نواب عن أسباب عدم إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتطبيق المرسوم عدد 4 لسنة 2024 الخاص بـنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، كما أثاروا عدم تفعيل الآليات التي أقرها الفصلان 15 و16 من قانون المالية لسنة 2025.
نقائص في خدمات الطفولةوفي قطاع الطفولة، تركزت الانتقادات على النقص الكبير في رياض الأطفال العمومية، خصوصاً بـالأحياء الشعبية والمناطق الريفية والداخلية، فضلاً عن ضعف الرقابة على محاضن الأطفال العشوائية.
وأشار نواب إلى غياب برامج الإحاطة لفائدة الأطفال والشباب في عدد من المناطق، وإلى محدودية الأنشطة بـالمراكز المندمجة للطفولة وضعف الإحاطة بالأطفال المصابين بالتوحد.
وحذّر متدخلون من تنامي ظواهر تهدد الطفولة، من بينها الإدمان الرقمي والانقطاع المبكر عن الدراسة والتسول، داعين إلى تطوير برامج الوقاية والحماية.
الحماية من العنف ورعاية كبار السنوفي ملف العنف ضد النساء، انتقد نواب ضعف البرامج المعتمدة لـلوقاية من هذه الظاهرة، مطالبين بـتدعيم مراكز الإنصات والتعهد.
أما في ما يتعلق بـكبار السن، فقد نبّه النواب إلى صعوبة أوضاع عدد منهم، ولا سيما فاقدي السند العائلي، في ظل قلة مراكز الإيواء والنوادي النهارية وضعف انتشار الفرق المتنقلة.
مطالب اجتماعية وتشريعيةوفي سياق آخر، دعا نواب إلى دراسة مقترح إقرار نظام الحصة الواحدة للمرأة العاملة، كما طالبوا بـمراجعة شروط التقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص.
وشهدت المناقشات كذلك طرح دعوات إلى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية، إلى جانب المطالبة بإحداث صندوق للنفقة لفائدة الرجال.
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