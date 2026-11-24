النساء العاملات في القطاع غير المنظم



المرأة الريفية والعاملات الفلاحيات



نقائص في خدمات الطفولة



الحماية من العنف ورعاية كبار السن



مطالب اجتماعية وتشريعية



أثار النواب خلال مناقشة، مساء، جملة منالمتعلقة بـ، وفي، و، إلى جانبوخلالبين، بحضور، انتقد عدد من النوابالمخصصة لـمقارنة بـوفي ما يتعلق بـ، أثار نواب وضعيةلتوفيرلعائلاتهن، متسائلين عنالتي توفرهالهن.وشدّدوا على أن هذهلا تطالب بـبقدر مطالبتها بتوفيرتحفظ، داعين إلى توفيرللنشاط قبل اتخاذواحتلت أوضاعحيزاً من مداخلات النواب، الذين نبّهوا إلى استمرار، مطالبين بتفعيللهذهوتساءل نواب عن أسبابالمتعلقة بتطبيقالخاص بـ، كما أثارواالتي أقرهامنوفي، تركزت الانتقادات على، خصوصاً بـ، فضلاً عنعلىوأشار نواب إلىلفائدةفي عدد من، وإلىبـوحذّر متدخلون من تنامي، من بينها، داعين إلى تطويروفي، انتقد نوابالمعتمدة لـمن هذه، مطالبين بـأما في ما يتعلق بـ، فقد نبّه النواب إلى صعوبة أوضاع عدد منهم، ولا سيما، في ظلوفي سياق آخر، دعا نواب إلى دراسة مقترح إقرار، كما طالبوا بـللمرأة العاملة فيوشهدت المناقشات كذلك طرح دعوات إلى، إلى جانب المطالبة بإحداثلفائدة