استقبل ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، اليوم الاثنين، بمقر إدارة تحسين السلالات بسيدي ثابت، وفداً أمريكياً يضم ممثلين عن المؤسسة الأمريكية لتصدير السلالات والجينات الحيوانية ووزارة الزراعة الأمريكية.وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ لديوان تربية الماشية، في سياق دعم تبادل الخبرات الفنية والبحث عن مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، بما يعزز جهود تطوير قطاع تربية المجترات الصغرى، وتحسين السلالات، ودعم برامج إعادة تكوين القطيع، والمحافظة على السلالات المحلية، وتطوير منظومة الإنتاج الحيواني في تونس.وقد تمحورت جلسة العمل حول برامج التحسين الوراثي للمجترات الصغرى التي يشرف عليها الديوان، حيث تم تقديم عرض مفصّل حول قطاع تربية المجترات الصغرى وأهم التحديات التي تواجهه، كما تم عرض مختلف برامج التحسين الوراثي ومكوناتها وأهدافها، ودورها في تطوير القطيع وتحسين إنتاجيته.كما تم التطرق إلى آفاق ومجالات التعاون والتي من شأنها أن تساهم في معاضدة مجهودات الدولة لإعادة تكوين القطيع عموما وتحسين الخصائص الوراثية لقطيع المجترات، إضافة إلى مجال المحافظة على السلالات المحلية، ولا سيما السلالات محدودة العدد بما يساهم في تثمينها والمحافظة على تنوعها الوراثي.وتُوّجت جلسة العمل بزيارة استطلاعية لمختلف أقسام إدارة تحسين السلالات، بهدف التعرّف على التجهيزات والإمكانيات المتوفرة بمخبر التلقيح الاصطناعي ومختلف الأنشطة المتعلقة بالتحسين الوراثي والتكاثر. كما تم الاطلاع على وحدة الترقيم، وطرق طباعة أخراص ترقيم حيوانات التربية، والسجل الوطني للأنساب، بما يبرز أهمية منظومة الترقيم والتسجيل في متابعة حركية الحيوانات وتثمين قاعدة البيانات الخاصة بها ودعم برامج التحسين الوراثي.كما تضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى ولاية منوبة والتي شملت ضيعة الحفصية والمركب الفلاحي ببرج العامري التابع لديوان الأراضي الدولية وذلك للتعرف عن كثب على طرق الإنتاج والتحديات الميدانية، وتبادل الآراء حول سبل تطوير منظومات تربية المجترات الصغرى وتعزيز مردوديتها وديمومتها.وقد حضر اللقاء المكلّف بتسيير الديوان، أنيس الزعيم والإطارات المركزية والجهوية الفنية المعنية، إلى جانب ممثلين عن الهياكل المعنية ببرامج التحسين الوراثي، على غرار الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، وديوان الأراضي الدولية،والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، ومكتب المراقبة للوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي.