اللقاءات الثنائية محور الملتقى



الجلسة الافتتاحية



زيارات ميدانية يومي 24 و25 نوفمبر



حجم التجارة الثنائية: 46,5 مليون دينار



سجّل، الملتئم اليومبـ، ما يفوقبينونظيراتها، في خطوة ترمي إلى استكشافوفتحأمامبـوقد نظّمهذاتحت إشراف، وبالتعاون مع، بمشاركةيضمّ، إلى جانب ممثلين عنالناشطة فيوشكّلت، التي انتظمت عقب، وفقلـللملتقى، إذ جمعتبنظيراتهالبحث إمكانيّات دفعوتحديدوشملت هذهقطاعات، إلى جانبوكانـتقد استُهلّت بـأشرف عليها، بحضور، إلى جانب ممثلين عنوأبرزتأهميّة الارتقاء بـإلى مستوى، مع التأكيد على ضرورة تكثيفالرّامية إلى دعمبـويتواصليوميالجاري، من خلال تنظيمإلى عدد من، يتم اختيارها وفقومجالات نشاطهم.وتعكسالقائمة، وفق، هامشاً إضافيّاً لتطويربين البلدين، إذ بلغسنة، منهانحوبقيمة، توزّعت أساساً بينفيما تُقدّرنحوبنحو، وهو ما يبرزلتنويعوتعزيز