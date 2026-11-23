ملتقى الأعمال التونسي العراقي: أكثر من 500 لقاء مهني لتعزيز فرص التبادل والشراكة بين البلدين
سجّل ملتقى الأعمال التونسي العراقي، الملتئم اليوم الاثنين بـمقر دار المصدر، ما يفوق 500 لقاء مهني مباشر بين المؤسّسات التونسيّة ونظيراتها العراقيّة، في خطوة ترمي إلى استكشاف فرص جديدة للتبادل التجاري وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات التونسيّة بـالسّوق العراقيّة.
وقد نظّم مركز النهوض بالصادرات هذا الملتقى تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبالتعاون مع سفارة الجمهوريّة التونسيّة ببغداد والممثليّة التجارية للمركز بالأردن، بمشاركة وفد اقتصادي عراقي يضمّ 15 رائد أعمال، إلى جانب ممثلين عن المؤسّسات التونسيّة الناشطة في قطاعات اقتصائيّة متنوّعة.
اللقاءات الثنائية محور الملتقىوشكّلت اللقاءات الثنائية، التي انتظمت عقب الجلسة الافتتاحيّة، وفق بلاغ لـمركز النهوض بالصادرات، المحور الرئيسي للملتقى، إذ جمعت المؤسّسات التونسيّة بنظيراتها العراقيّة لبحث إمكانيّات دفع التعاون التجاري وتحديد مجالات التكامل.
وشملت هذه اللقاءات قطاعات الصناعات الغذائيّة ومواد البناء والصناعات الكهربائيّة والمنتجات الصيدلانيّة والصحيّة ومستحضرات التجميل والصناعات الكيميائيّة، إلى جانب تكنولوجيّات المعلومات والاتصال والحلول الرقميّة والطاقات المتجدّدة.
الجلسة الافتتاحيةوكانـت أشغال الملتقى قد استُهلّت بـجلسة افتتاحيّة أشرف عليها مراد بن حسين، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، بحضور القائمة بالأعمال بسفارة جمهوريّة العراق لدى تونس الدكتورة أروى هاشم عبد، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجيّة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة.
وأبرزت المداخلات أهميّة الارتقاء بـالعلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة التونسيّة العراقيّة إلى مستوى الروابط الأخويّة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف المبادرات الرّامية إلى دعم حضور المؤسّسات التونسيّة بـالسّوق العراقيّة.
زيارات ميدانية يومي 24 و25 نوفمبرويتواصل برنامج ملتقى الأعمال التونسي العراقي يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، من خلال تنظيم زيارات ميدانيّة إلى عدد من المؤسّسات التونسيّة المصدّرة، يتم اختيارها وفق اهتمامات روّاد الأعمال العراقيّين ومجالات نشاطهم.
حجم التجارة الثنائية: 46,5 مليون ديناروتعكس المؤشرات التجارية القائمة، وفق بلاغ المركز، هامشاً إضافيّاً لتطوير المبادلات بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الثنائيّة 46,5 مليون دينار سنة 2025، منها صادرات تونسيّة نحو العراق بقيمة 40,9 مليون دينار، توزّعت أساساً بين الأدوية والمستحضرات الصيدلانيّة والمعدّات والتجهيزات الكهربائيّة وزيت الزيتون.
فيما تُقدّر الإمكانيّات التصديريّة غير المستغلّة نحو السّوق العراقيّة بنحو 18 مليون دولار، وهو ما يبرز فرصاً إضافيّة لتنويع الصادرات وتعزيز تموقع المؤسّسات التونسيّة.
وقد نظّم مركز النهوض بالصادرات هذا الملتقى تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبالتعاون مع سفارة الجمهوريّة التونسيّة ببغداد والممثليّة التجارية للمركز بالأردن، بمشاركة وفد اقتصادي عراقي يضمّ 15 رائد أعمال، إلى جانب ممثلين عن المؤسّسات التونسيّة الناشطة في قطاعات اقتصائيّة متنوّعة.
اللقاءات الثنائية محور الملتقىوشكّلت اللقاءات الثنائية، التي انتظمت عقب الجلسة الافتتاحيّة، وفق بلاغ لـمركز النهوض بالصادرات، المحور الرئيسي للملتقى، إذ جمعت المؤسّسات التونسيّة بنظيراتها العراقيّة لبحث إمكانيّات دفع التعاون التجاري وتحديد مجالات التكامل.
وشملت هذه اللقاءات قطاعات الصناعات الغذائيّة ومواد البناء والصناعات الكهربائيّة والمنتجات الصيدلانيّة والصحيّة ومستحضرات التجميل والصناعات الكيميائيّة، إلى جانب تكنولوجيّات المعلومات والاتصال والحلول الرقميّة والطاقات المتجدّدة.
الجلسة الافتتاحيةوكانـت أشغال الملتقى قد استُهلّت بـجلسة افتتاحيّة أشرف عليها مراد بن حسين، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، بحضور القائمة بالأعمال بسفارة جمهوريّة العراق لدى تونس الدكتورة أروى هاشم عبد، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجيّة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة.
وأبرزت المداخلات أهميّة الارتقاء بـالعلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة التونسيّة العراقيّة إلى مستوى الروابط الأخويّة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف المبادرات الرّامية إلى دعم حضور المؤسّسات التونسيّة بـالسّوق العراقيّة.
زيارات ميدانية يومي 24 و25 نوفمبرويتواصل برنامج ملتقى الأعمال التونسي العراقي يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، من خلال تنظيم زيارات ميدانيّة إلى عدد من المؤسّسات التونسيّة المصدّرة، يتم اختيارها وفق اهتمامات روّاد الأعمال العراقيّين ومجالات نشاطهم.
حجم التجارة الثنائية: 46,5 مليون ديناروتعكس المؤشرات التجارية القائمة، وفق بلاغ المركز، هامشاً إضافيّاً لتطوير المبادلات بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الثنائيّة 46,5 مليون دينار سنة 2025، منها صادرات تونسيّة نحو العراق بقيمة 40,9 مليون دينار، توزّعت أساساً بين الأدوية والمستحضرات الصيدلانيّة والمعدّات والتجهيزات الكهربائيّة وزيت الزيتون.
فيما تُقدّر الإمكانيّات التصديريّة غير المستغلّة نحو السّوق العراقيّة بنحو 18 مليون دولار، وهو ما يبرز فرصاً إضافيّة لتنويع الصادرات وتعزيز تموقع المؤسّسات التونسيّة.
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