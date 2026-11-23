النجم الساحلي: لسعد الدريدي مدرباً جديداً خلفاً لكريستيان براكوني
أعلن النجم الساحلي مساء الاثنين عن تعيين لسعد الدريدي مدرباً جديداً لـالفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للفرنسي كريستيان براكوني الذي تم فسخ عقده مع الفريق بالتراضي.
وسبق لـالدريدي أن درّب فريق جوهرة الساحل في مناسبتين سابقتين: من جويلية 2025 إلى سبتمبر 2025، ومن جانفي 2021 إلى نوفمبر 2021.
ولم يحقق النجم الساحلي سوى انتصارين وتعادلين في اللقاءات التي خاضها إلى حدّ الآن في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بما جعله يحتل المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط وتنقصه مباراة مع مستقبل المرسى.
وسبق لـالدريدي أن درّب فريق جوهرة الساحل في مناسبتين سابقتين: من جويلية 2025 إلى سبتمبر 2025، ومن جانفي 2021 إلى نوفمبر 2021.
ولم يحقق النجم الساحلي سوى انتصارين وتعادلين في اللقاءات التي خاضها إلى حدّ الآن في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بما جعله يحتل المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط وتنقصه مباراة مع مستقبل المرسى.
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