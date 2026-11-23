أعلنمساءعن تعيينمدرباً جديداً لـ، خلفاً للفرنسيالذي تممع الفريقوسبق لـأن درّبفي: منإلى، ومنإلىولم يحققسوىفيالتي خاضها إلى حدّ الآن فيلكرة القدم، بما جعله يحتلبرصيدوتنقصهمع