التقى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، بوفد عن الإدارة السامية التابعة للهيئة الأكاديمية بوزارة الدفاع بسلطنة عُمان الشقيقة، يترأسه العميد الركن الجوي ياسر بن سعيد بن علي الرحبي، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة التونسية في المجالين البرلماني والمؤسساتي وتبادل التجارب والخبرات واستكشاف آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأكاديمية والعلمية والتكوينية والتنموية.ومثّل اللقاء مناسبة للاطلاع على التجربتين التونسية والعُمانية في المجالات المؤسساتية والتشريعية والتنموية، حيث تم التطرق إلى تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم واختصاصاته وآليات عمله، فضلاً عن دوره في دعم التنمية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية.ونوّه الدربالي، حسب بلاغ اعلامي لمجلس الجهات، بعمق العلاقات التي تجمع قيادتي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وما تعكسانه من حرص مشترك على توطيد التعاون الثنائي وترسيخ روابط التفاهم والاحترام المتبادل.وأكد أهمية تعزيز التعاون بين المؤسستين العسكريتين في البلدين من خلال تكثيف تبادل الخبرات والمعارف وتطوير مجالات التعليم والتكوين والتأهيل العسكري والبحث العلمي، إلى جانب توطيد التواصل بين الإطارات والكفاءات المختصة في البلدين مبرزا في هذا السياق ما تتيحه الزيارات الأكاديمية وتبادل التجارب والممارسات من فرص للاطلاع على البرامج والمناهج والاستفادة من الخبرات، بما يساهم في الارتقاء بالقدرات العلمية والمهنية وتعزيز كفاءة المؤسسات العسكرية.وتطرّق الدربالي إلى أهمية توسيع مجالات الشراكة التونسية العُمانية لتشمل القطاعات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تكتسب قيمة مضافة متى ترجمت إلى مشاريع ملموسة وشراكات منتجة ومبادرات قادرة على خلق الثروة والاستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار.وفي هذا الإطار، استعرض رئيس المجلس امام الوفد الضيف جملة من مجالات التعاون الممكنة من بينها الأمن الغذائي والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والرقمنة، فضلا عن السياحة والثقافة والتعليم والتكوين، وهي مجالات تتيح فرصا حقيقية لإقامة شراكات متكاملة وتبادل الخبرات وتطوير القدرات بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.وأشار إلى الدور الهام للقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين وتوفير الظروف الملائمة لإقامة المشاريع المشتركة بما يجعل التعاون الثنائي رافدا للنمو ومصدرا لفرص جديدة في الاستثمار والتشغيل.ومن جانبه، ثمن رئيس الوفد العُماني إتاحة الفرصة للاطلاع على تجربة المجلس الوطني للجهات والأقاليم والدور الذي يضطلع به في خدمة الوطن ودعم المسار التنموي.وأكد أن هذه الزيارة تمثل فرصة للتعرف عن قرب على التجربة التونسية وتبادل وجهات النظر والخبرات، بما يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات، كما نوّه بمتانة العلاقات التونسية العُمانية، معرباً عن تطلعه إلى مزيد تطويرها والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.وأبرز رئيس الوفد العُماني أهمية الاطلاع على التجربة التونسية في مجال العمل المؤسساتي والبرلماني وما تتميز به من خصوصيات في تمثيل الجهات والأقاليم وإيصال مشاغلها وتطلعاتها، مشيراً إلى أهمية تبادل التجارب والممارسات في تطوير الأداء المؤسساتي وتعزيز أدوار الهياكل الوطنية في دفع مسارات التنمية.و نوّه بما تتيحه الزيارة من فرصة للتعرف على مجالات التعاون الممكنة ولا سيما في الميادين الأكاديمية والعلمية والعسكرية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين.وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لمواقف سلطنة عُمان الداعمة للقضايا العربية العادلة والمساندة للحقوق المشروعة للشعوب، مؤكدين أهمية ترسيخ قيم العدالة والإنصاف وصون الحقوق على مختلف المستويات.وفي هذا السياق، أبرزوا أهمية تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجلس الوطني للجهات والأقاليم باعتباره مكسبا مؤسساتيا يعكس الحرص على ضمان مشاركة مختلف فئات المجتمع في الحياة العامة وإيصال أصواتها والدفاع عن قضاياها تكريساً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والإدماج.وتناول اللقاء كذلك واقع التعليم العالي والبحث العلمي في تونس ومدى توظيف مخرجات البحوث والدراسات في إعداد المشاريع التنموية والاقتصادية إلى جانب آفاق تطوير التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بين البلدين.و شمل النقاش دور المرأة في الحياة السياسية والمؤسساتية والتجربة العُمانية في تعزيز حضورها وتمثيلها بمختلف مؤسسات الدولة والمحافل الدولية، فضلاً عن عدد من المسائل المتعلقة بالتجارب العُمانية في المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والدفاعية وفرص التعاون الممكنة، ولا سيما في مجال التصنيع وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في الصناعات العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية.وفي سياق متصل، أكّد الجانبان على أهمية مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وسلطنة عُمان وتكثيف التواصل وتبادل الزيارات واستكشاف آفاق أرحب للشراكة في المجالات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والتنموية، بالإضافة إلى مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وحضر اللقاء نائبا رئيس المجلس زكية المعروفي ويوسف البرقاوي وأعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان وممثلو الأقاليم وممثلو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني.