وزير البيئة: لجنة من مستشاري رئيس الجمهورية تتابع ملفات الأمن البيئي والوزارة تعمل على تعزيز التربية البيئية ودعم البلديات
أفاد وزير البيئة حبيب عبيد بأن لجنة من مستشاري رئيس الجمهورية قيس سعيّد تتولى متابعة ملفات الأمن البيئي في تونس بصفة مستمرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل، بالتوازي، على تطوير برامج التربية والتحسيس البيئي وتوسيع تدخلاتها لدعم البلديات في مجال رفع النفايات.
وأوضح الوزير، في رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الاثنين لمناقشة ميزانية مهمة البيئة لسنة 2027، أن اللجنة تابعت خلال الشهرين الأخيرين عدداً من الملفات، من بينها التصرف في النفايات وتثمينها، والتطهير ومعالجة وضعية الأودية، وحماية الشريط الساحلي، وملف الفسفوجيبس، فضلاً عن المساحات الخضراء.
وأضاف أن اللجنة عقدت أربع جلسات عمل خلال الفترة المذكورة، استمعت خلالها إلى المديرين العامين ومديري الإدارات والكتاب العامين بـالوزارة.
420 مدرسة بيئيةوفي سياق متصل، أفاد عبيد بأن الوزارة تعمل على تعميم تجربة المدارس البيئية على مختلف المؤسسات التربوية، بالتنسيق مع وزارة التربية، مشيراً إلى أن البرنامج يشمل حالياً نحو 420 مدرسة.
دعم البلدياتوبخصوص دعم البلديات في مجال التصرف في النفايات، أوضح الوزير أن الوزارة تتدخل بصفة استثنائية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمساندتها في عمليات رفع النفايات.
وبيّن أن الوزارة لا تتوفر على الاعتمادات والإمكانيات الكافية لاقتناء الحاويات والجرارات والشاحنات لفائدة البلديات، باعتبار أن توفير هذه المعدات يندرج ضمن اختصاصات هياكل أخرى.
المنتزهات والمساحات الخضراءأما في ما يتعلق بـالمنتزهات والمساحات الخضراء، فقد أشار عبيد إلى أن الوزارة أنجزت في فترات سابقة نحو 15 منتزهاً بمختلف مناطق الجمهورية، لكنها تواجه صعوبات في توفير الاعتمادات اللازمة للتصرف فيها وصيانتها.
ولفت إلى محدودية الاعتمادات المخصصة لـلمساحات الخضراء، مستشهداً برصد 3 ملايين دينار لكافة المساحات الخضراء في الجمهورية.
خمسة نصوص تشريعية وترتيبية في مراحل متقدمة من الإعداد لتنظيم التصرف في النفايات وحماية الملك العمومي البحري قال وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الاثنين بـقصر باردو، إن الوزارة تعمل على استكمال إعداد 5 نصوص تشريعية وترتيبية وقد بلغت مراحل متقدمة، وهي تتعلق بـتنظيم التصرف في النفايات وتطوير آليات تثمينها وحماية الملك العمومي البحري.
وأضاف أنه من بين هذه النصوص مشروع أمر يتعلق بضبط شروط إنتاج ونقل الوقود المشتق من النفايات غير الخطرة، وهو ما سيسمح بـتثمين هذه النفايات واستعمالها وقوداً بديلاً في مصانع الإسمنت.
وأكد أن الوزارة عقدت اجتماعات مع ممثلي مصانع الإسمنت الذين أبدوا استعدادهم لاقتناء هذا الوقود.
حماية الملك العمومي البحريوفي ما يتعلق بـحماية الملك العمومي البحري، أفاد عبيد بأن مشروع الأمر المتعلق بـتنظيم الأشغال بهذا الملك استوفى مختلف مراحله، وهو مبرمج لـلعرض على مجلس الوزراء في أقرب الآجال.
دراسات المؤثرات على البيئةكما أشار إلى مراجعة مشروع الأمر المتعلق بضبط الأصناف والوحدات الخاضعة لدراسات المؤثرات على البيئة، مبرزاً أن ذلك من شأنه أن يساهم في توضيح المنشآت والأنشطة التي تستوجب إخضاعها لهذه الدراسات.
نفايات البناء والهدموفي ما يخص نفايات البناء والهدم، أفاد أن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان لاستكمال الترتيبات المتعلقة بـنقل هذه النفايات.
وأكد حبيب عبيد أن استكمال هذه النصوص يمثل أحد محاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير، في رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الاثنين لمناقشة ميزانية مهمة البيئة لسنة 2027، أن اللجنة تابعت خلال الشهرين الأخيرين عدداً من الملفات، من بينها التصرف في النفايات وتثمينها، والتطهير ومعالجة وضعية الأودية، وحماية الشريط الساحلي، وملف الفسفوجيبس، فضلاً عن المساحات الخضراء.
وأضاف أن اللجنة عقدت أربع جلسات عمل خلال الفترة المذكورة، استمعت خلالها إلى المديرين العامين ومديري الإدارات والكتاب العامين بـالوزارة.
420 مدرسة بيئيةوفي سياق متصل، أفاد عبيد بأن الوزارة تعمل على تعميم تجربة المدارس البيئية على مختلف المؤسسات التربوية، بالتنسيق مع وزارة التربية، مشيراً إلى أن البرنامج يشمل حالياً نحو 420 مدرسة.
دعم البلدياتوبخصوص دعم البلديات في مجال التصرف في النفايات، أوضح الوزير أن الوزارة تتدخل بصفة استثنائية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمساندتها في عمليات رفع النفايات.
وبيّن أن الوزارة لا تتوفر على الاعتمادات والإمكانيات الكافية لاقتناء الحاويات والجرارات والشاحنات لفائدة البلديات، باعتبار أن توفير هذه المعدات يندرج ضمن اختصاصات هياكل أخرى.
المنتزهات والمساحات الخضراءأما في ما يتعلق بـالمنتزهات والمساحات الخضراء، فقد أشار عبيد إلى أن الوزارة أنجزت في فترات سابقة نحو 15 منتزهاً بمختلف مناطق الجمهورية، لكنها تواجه صعوبات في توفير الاعتمادات اللازمة للتصرف فيها وصيانتها.
ولفت إلى محدودية الاعتمادات المخصصة لـلمساحات الخضراء، مستشهداً برصد 3 ملايين دينار لكافة المساحات الخضراء في الجمهورية.
خمسة نصوص تشريعية وترتيبية في مراحل متقدمة من الإعداد لتنظيم التصرف في النفايات وحماية الملك العمومي البحري قال وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الاثنين بـقصر باردو، إن الوزارة تعمل على استكمال إعداد 5 نصوص تشريعية وترتيبية وقد بلغت مراحل متقدمة، وهي تتعلق بـتنظيم التصرف في النفايات وتطوير آليات تثمينها وحماية الملك العمومي البحري.
وأضاف أنه من بين هذه النصوص مشروع أمر يتعلق بضبط شروط إنتاج ونقل الوقود المشتق من النفايات غير الخطرة، وهو ما سيسمح بـتثمين هذه النفايات واستعمالها وقوداً بديلاً في مصانع الإسمنت.
وأكد أن الوزارة عقدت اجتماعات مع ممثلي مصانع الإسمنت الذين أبدوا استعدادهم لاقتناء هذا الوقود.
حماية الملك العمومي البحريوفي ما يتعلق بـحماية الملك العمومي البحري، أفاد عبيد بأن مشروع الأمر المتعلق بـتنظيم الأشغال بهذا الملك استوفى مختلف مراحله، وهو مبرمج لـلعرض على مجلس الوزراء في أقرب الآجال.
دراسات المؤثرات على البيئةكما أشار إلى مراجعة مشروع الأمر المتعلق بضبط الأصناف والوحدات الخاضعة لدراسات المؤثرات على البيئة، مبرزاً أن ذلك من شأنه أن يساهم في توضيح المنشآت والأنشطة التي تستوجب إخضاعها لهذه الدراسات.
نفايات البناء والهدموفي ما يخص نفايات البناء والهدم، أفاد أن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان لاستكمال الترتيبات المتعلقة بـنقل هذه النفايات.
وأكد حبيب عبيد أن استكمال هذه النصوص يمثل أحد محاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340350