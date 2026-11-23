420 مدرسة بيئية



دعم البلديات



المنتزهات والمساحات الخضراء



خمسة نصوص تشريعية وترتيبية في مراحل متقدمة من الإعداد لتنظيم التصرف في النفايات وحماية الملك العمومي البحري



حماية الملك العمومي البحري



دراسات المؤثرات على البيئة



نفايات البناء والهدم



أفادبأنتتولى متابعةفي تونس بصفة، مشيراً إلى أنتعمل، بالتوازي، على تطويروتوسيعفي مجالوأوضح، في رده على تدخلات النواب فيلـ، المنعقدة اليوملمناقشة، أنتابعت خلالعدداً من، من بينها، و، و، و، فضلاً عنوأضاف أنعقدتخلال، استمعت خلالها إلىبـوفي سياق متصل، أفادبأنتعمل على تعميم تجربةعلى مختلف، بالتنسيق مع، مشيراً إلى أنيشمل حالياً نحووبخصوصفي مجال، أوضحأنتتدخل بصفة، بالتنسيق مع، لمساندتها فيوبيّن أنلا تتوفر علىلاقتناءلفائدة، باعتبار أن توفير هذهيندرج ضمنأما في ما يتعلق بـ، فقد أشارإلى أنأنجزت في فترات سابقة نحوبمختلف، لكنها تواجهفي توفيرللتصرف فيها وصيانتها.ولفت إلىالمخصصة لـ، مستشهداً برصدلكافةفيقال، اليومبـ، إنتعمل على استكمال إعدادوقد بلغت، وهي تتعلق بـوتطويروأضاف أنه من بين هذهيتعلق بضبطمن، وهو ما سيسمح بـواستعمالهافيوأكد أنعقدتمع ممثليالذين أبدوالاقتناء هذاوفي ما يتعلق بـ، أفادبأنالمتعلق بـبهذااستوفى مختلف، وهو مبرمج لـفي أقربكما أشار إلىالمتعلق بضبط، مبرزاً أن ذلك من شأنه أن يساهم في توضيحالتي تستوجبوفي ما يخص، أفاد أنتواصلمعلاستكمالالمتعلقة بـوأكدأن استكمال هذهيمثل أحدخلال