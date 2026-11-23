أعلن النجم الرياضي الساحلي اليوم الاثنين عن فسخ العقد المبرم مع المدرب الأول لأكابر كرة القدم الفرنسي كريستيان براكوني بالتراضي.واشار فريق جوهرة الساحل في بلاغ أنّه "تمّ التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع كريستيان براكوني لتسوية جميع المستحقات المالية، بما يضمن غلق هذا الملف بصفة نهائية ويحفظ حقوق النادي ويجنّبه أي تبعات أو نزاعات مستقبلية".وتوجهت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بالشكر والتقدير للمدرب كريستيان براكوني على المجهودات التي بذلها خلال فترة إشرافه على الفريق.وجاء قرار فسخ العقد مع المدرب كريستيان براكوني اثر هزيمة النجم الرياضي الساحلي السبت الماضي أمام مضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة 0-2.وكان النجم الرياضي الساحلي قد تعاقد في 14 جويلية مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، الذي سبق له ان اشرف على حظوظ الترجي الرياضي التونسي خلال الموسم الماضي بصفة مؤقتة، بعقد كان من المقرر أن يمتد الى غاية 30 جوان 2028.وحقق النجم الساحلي تحت قيادة براكوني، في منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى، انتصارين وتعادلين مقابل 3 هزائم.ويحتل النجم الساحلي، الذي تنقصه مباراة مع مستقبل المرسى، المركز 12 في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 8 نقاط بفارق 9 نقاط عن صاحبي الصدارة الترجي الرياضي التونسي واتحاد بن قردان.