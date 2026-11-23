غرفتا البرلمان تشرعان في مناقشة مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2027
شرعت غرفتا البرلمان، اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة مشتركة، في مناقشة مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والبالغة اعتماداتها 331 مليوناً و690 ألف دينار، مسجلة تطوراً بنسبة 15,6 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة، أن مهمة الوزارة تتجاوز في أبعادها مجرد الأرقام والاعتمادات المالية، لتلامس جوهر المشروع المجتمعي التونسي.
وأوضح أن مقاربة مشروع ميزانية الوزارة تستند إلى رصيد وطني وتاريخ حافل بالريادة جعلا من تونس نموذجاً يُحتذى به في مجال تكريس حقوق المرأة والنهوض بـالأسرة.
وذكّر، في هذا السياق، بأن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 نص في فصله الثاني عشر على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.
كما أشار إلى أن الفصل الحادي والخمسين من الدستور ألزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، فضلاً عن السعي إلى تحقيق التناصف.
توزيع اعتمادات المهمة على أربعة برامجوتتوزع اعتمادات المهمة على أربعة برامج، تشمل:
- الطفولة: 237 مليون دينار (نحو 71,5 بالمائة من إجمالي الميزانية)
- القيادة والمساندة: 39 مليون دينار
- كبار السن: 31 مليون دينار
- الأسرة والمرأة: 25 مليون دينار
مجال الأسرة والمرأةوفي مجال الأسرة والمرأة، تشمل توجهات الوزارة دعم الروابط الأسرية وتعزيز التماسك والتضامن، إلى جانب تعزيز الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات، ودعم ريادة الأعمال النسائية، ودفع الاستثمار وتيسير النفاذ إلى التمويل والتسويق.
مجال الطفولةوفي مجال الطفولة، تتضمن البرامج مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة لسنة 2026، وإعداد خطة وطنية لإدماج الأطفال واليافعين من ذوي اضطرابات طيف التوحد، إلى جانب مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي في أفق سنة 2028.
كما تشمل التدخلات العمل على إحياء الروضات العمومية وتطوير المراكز الإعلامية الموجهة للطفل.
كبار السنوبخصوص كبار السن، تتجه الوزارة إلى تحسين ظروف الإقامة بـمؤسسات الرعاية والارتقاء بـجودة الخدمات، في إطار الانخراط في منظومة الإشهاد بالجودة لهذه المؤسسات.
مقاومة العنف ضد المرأةوفي إطار مقاومة العنف ضد المرأة، تشمل التدخلات مراجعة كراس شروط مراكز الإيواء، وتحسين مسارات التعهد بالضحايا، فضلاً عن العمل على إرساء منصة رقمية مشتركة لمتابعة طاقة استيعاب مراكز الإيواء.
الإصلاحات التشريعيةوعلى المستوى التنظيمي والتشريعي، تتضمن البرامج مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة، فضلاً عن إعداد مشروع قانون لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
كما تعمل الوزارة على إعداد كراس شروط جديد لـمؤسسات رعاية كبار السن، ومشاريع قوانين تتعلق بـحماية كبار السن والأطفال في الفضاء الرقمي، إلى جانب مشروع قانون أساسي يتعلق بـنظام التوفيق الأسري.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة، أن مهمة الوزارة تتجاوز في أبعادها مجرد الأرقام والاعتمادات المالية، لتلامس جوهر المشروع المجتمعي التونسي.
وأوضح أن مقاربة مشروع ميزانية الوزارة تستند إلى رصيد وطني وتاريخ حافل بالريادة جعلا من تونس نموذجاً يُحتذى به في مجال تكريس حقوق المرأة والنهوض بـالأسرة.
وذكّر، في هذا السياق، بأن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 نص في فصله الثاني عشر على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.
كما أشار إلى أن الفصل الحادي والخمسين من الدستور ألزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، فضلاً عن السعي إلى تحقيق التناصف.
توزيع اعتمادات المهمة على أربعة برامجوتتوزع اعتمادات المهمة على أربعة برامج، تشمل:
- الطفولة: 237 مليون دينار (نحو 71,5 بالمائة من إجمالي الميزانية)
- القيادة والمساندة: 39 مليون دينار
- كبار السن: 31 مليون دينار
- الأسرة والمرأة: 25 مليون دينار
مجال الأسرة والمرأةوفي مجال الأسرة والمرأة، تشمل توجهات الوزارة دعم الروابط الأسرية وتعزيز التماسك والتضامن، إلى جانب تعزيز الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات، ودعم ريادة الأعمال النسائية، ودفع الاستثمار وتيسير النفاذ إلى التمويل والتسويق.
مجال الطفولةوفي مجال الطفولة، تتضمن البرامج مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة لسنة 2026، وإعداد خطة وطنية لإدماج الأطفال واليافعين من ذوي اضطرابات طيف التوحد، إلى جانب مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي في أفق سنة 2028.
كما تشمل التدخلات العمل على إحياء الروضات العمومية وتطوير المراكز الإعلامية الموجهة للطفل.
كبار السنوبخصوص كبار السن، تتجه الوزارة إلى تحسين ظروف الإقامة بـمؤسسات الرعاية والارتقاء بـجودة الخدمات، في إطار الانخراط في منظومة الإشهاد بالجودة لهذه المؤسسات.
مقاومة العنف ضد المرأةوفي إطار مقاومة العنف ضد المرأة، تشمل التدخلات مراجعة كراس شروط مراكز الإيواء، وتحسين مسارات التعهد بالضحايا، فضلاً عن العمل على إرساء منصة رقمية مشتركة لمتابعة طاقة استيعاب مراكز الإيواء.
الإصلاحات التشريعيةوعلى المستوى التنظيمي والتشريعي، تتضمن البرامج مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة، فضلاً عن إعداد مشروع قانون لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
كما تعمل الوزارة على إعداد كراس شروط جديد لـمؤسسات رعاية كبار السن، ومشاريع قوانين تتعلق بـحماية كبار السن والأطفال في الفضاء الرقمي، إلى جانب مشروع قانون أساسي يتعلق بـنظام التوفيق الأسري.
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