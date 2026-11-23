توزيع اعتمادات المهمة على أربعة برامج



مجال الأسرة والمرأة



مجال الطفولة



كبار السن



مقاومة العنف ضد المرأة



الإصلاحات التشريعية



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