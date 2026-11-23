وزير البيئة: أكثر من 140 ورشة ومشروعاً مفتوحاً في قطاع التطهير واسترجاع 500 هكتار من الأراضي الفلاحية بالهوارية
متابعة - أفاد وزير البيئة حبيب عبيد أن عدد الورشات والمشاريع المفتوحة في قطاع التطهير يتجاوز 140 مشروعاً بمختلف جهات الجمهورية، تشمل إحداث محطات جديدة وتأهيل محطات قائمة وتوسيع شبكات التطهير، وذلك في إطار برنامج الوزارة لتطوير البنية التحتية البيئية.
وأضاف، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الاثنين لـلنظر في ميزانية وزارة البيئة لسنة 2027، أن البرنامج يتضمن التدخل في أكثر من 40 حياً شعبياً من مجموع 136 حياً مبرمجاً.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الدراسات الخاصة بهذه التدخلات خلال سنة 2027، على أن تتواصل مراحل الإنجاز خلال السنوات 2027 و2028 و2029، ضمن مشروع يمتد على 5 سنوات وينتهي سنة 2031.
مقاومة التلوث الصناعيوفي ما يتعلق بـمقاومة التلوث الصناعي، تحدث حبيب عبيد عن تكوين فريق عمل ميداني متخصص يضم ممثلين عن مختلف الوزارات، يتولى جرد وضعية الأودية ومصادر التلوث ومتابعة المنشآت الصناعية ومحطات التطهير، وقد شملت تدخلاته ولايات بن عروس ومنوبة وباجة وزغوان وجندوبة ونابل.
وأضاف أن هذا الفريق قام بـزيارات ميدانية إلى عدد من المصانع، وتم اتخاذ إجراءات في شأن منشآت متسببة في التلوث، من بينها غلق بعض المصانع.
استرجاع 500 هكتار بالهواريةوبيّن أن هذه العملية مكنت من استرجاع أكثر من 500 هكتار من الأراضي الفلاحية التي كانت مغمورة بـمياه ملوثة تجاوز ارتفاعها متراً واحداً، مؤكداً أن تنفيذها استوجب تنسيقاً بين مختلف الهياكل.
المشاريع المعطلةوفي سياق متصل، أشار إلى أن الوزارة تواصل متابعة المشاريع المعطلة لـمحطات التطهير، من بينها مشاريع بـولايات قبلي وزغوان وسيدي بوزيد ومدينة الحمامات، موضحاً أن بعض هذه المشاريع شهد صعوبات تتعلق بـاختيار مواقع الإنجاز ورفض متساكنين إقامة المحطات بالقرب من مناطقهم.
إنتاج نحو 2 مليون متر مكعب من المرجين سنوياً ومراقبة 92 مصباً وتسجيل 18 مخالفة أكد وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الاثنين بـقصر باردو، أن الإنتاج السنوي من المرجين في تونس يُقدّر بنحو 2 مليون متر مكعب، تم استغلال حوالي 920 ألف متر مكعب منها على مساحة تناهز 17 ألفاً و50 هكتاراً، مشيراً إلى أن عمليات المراقبة شملت 92 مصباً للمرجين وأسفرت عن تسجيل 18 مخالفة.
وبيّن الوزير أن المرجين يمثل إحدى الإشكاليات البيئية المرتبطة بـنشاط إنتاج زيت الزيتون.
وأضاف أن الوزارة تبحث عن حلول لتثمين الكميات المتبقية من هذه المادة، معتبراً أن تدخل القطاع الخاص يمثل أحد المسارات الممكنة.
وشدّد على ضرورة مراعاة الخصائص الجيولوجية للمناطق عند الترخيص بإحداث محطات لتبخر المرجين، وخاصة توفر طبقات طينية تحول دون تسرب هذه المادة إلى الموائد المائية.
الأكياس البلاستيكيةوفي ما يتعلق بـالنفايات البلاستيكية، أقرّ الوزير بـصعوبة تطبيق القانون الصادر سنة 2020 والمتعلق بـمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، في ظل استمرار تداولها في الأسواق.
وبيّن أن معالجة هذه الإشكالية تستوجب مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ملاحظاً أن فرض منعها دون توفير بدائل مناسبة قد يترتب عنه تحميل المستهلك أعباء إضافية.
نفايات الحماماتوفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى ارتفاع كميات النفايات المنزلية خلال الموسم السياحي، وخاصة بـمدينة الحمامات، حيث تتراوح الكميات اليومية خارج الموسم بين 40 و50 طناً لترتفع خلال فصل الصيف إلى نحو 300 طن يومياً.
وأوضح أن الوزارة تعتمد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والولاة والسلطات الجهوية، على إمكانيات الولايات المجاورة لـولاية نابل للمساهمة في رفع النفايات، مشيراً إلى أن عمليات الرفع تتم خلال الفترة الليلية.
وأضاف، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الاثنين لـلنظر في ميزانية وزارة البيئة لسنة 2027، أن البرنامج يتضمن التدخل في أكثر من 40 حياً شعبياً من مجموع 136 حياً مبرمجاً.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الدراسات الخاصة بهذه التدخلات خلال سنة 2027، على أن تتواصل مراحل الإنجاز خلال السنوات 2027 و2028 و2029، ضمن مشروع يمتد على 5 سنوات وينتهي سنة 2031.
مقاومة التلوث الصناعيوفي ما يتعلق بـمقاومة التلوث الصناعي، تحدث حبيب عبيد عن تكوين فريق عمل ميداني متخصص يضم ممثلين عن مختلف الوزارات، يتولى جرد وضعية الأودية ومصادر التلوث ومتابعة المنشآت الصناعية ومحطات التطهير، وقد شملت تدخلاته ولايات بن عروس ومنوبة وباجة وزغوان وجندوبة ونابل.
وأضاف أن هذا الفريق قام بـزيارات ميدانية إلى عدد من المصانع، وتم اتخاذ إجراءات في شأن منشآت متسببة في التلوث، من بينها غلق بعض المصانع.
استرجاع 500 هكتار بالهواريةوبيّن أن هذه العملية مكنت من استرجاع أكثر من 500 هكتار من الأراضي الفلاحية التي كانت مغمورة بـمياه ملوثة تجاوز ارتفاعها متراً واحداً، مؤكداً أن تنفيذها استوجب تنسيقاً بين مختلف الهياكل.
المشاريع المعطلةوفي سياق متصل، أشار إلى أن الوزارة تواصل متابعة المشاريع المعطلة لـمحطات التطهير، من بينها مشاريع بـولايات قبلي وزغوان وسيدي بوزيد ومدينة الحمامات، موضحاً أن بعض هذه المشاريع شهد صعوبات تتعلق بـاختيار مواقع الإنجاز ورفض متساكنين إقامة المحطات بالقرب من مناطقهم.
إنتاج نحو 2 مليون متر مكعب من المرجين سنوياً ومراقبة 92 مصباً وتسجيل 18 مخالفة أكد وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الاثنين بـقصر باردو، أن الإنتاج السنوي من المرجين في تونس يُقدّر بنحو 2 مليون متر مكعب، تم استغلال حوالي 920 ألف متر مكعب منها على مساحة تناهز 17 ألفاً و50 هكتاراً، مشيراً إلى أن عمليات المراقبة شملت 92 مصباً للمرجين وأسفرت عن تسجيل 18 مخالفة.
وبيّن الوزير أن المرجين يمثل إحدى الإشكاليات البيئية المرتبطة بـنشاط إنتاج زيت الزيتون.
وأضاف أن الوزارة تبحث عن حلول لتثمين الكميات المتبقية من هذه المادة، معتبراً أن تدخل القطاع الخاص يمثل أحد المسارات الممكنة.
وشدّد على ضرورة مراعاة الخصائص الجيولوجية للمناطق عند الترخيص بإحداث محطات لتبخر المرجين، وخاصة توفر طبقات طينية تحول دون تسرب هذه المادة إلى الموائد المائية.
الأكياس البلاستيكيةوفي ما يتعلق بـالنفايات البلاستيكية، أقرّ الوزير بـصعوبة تطبيق القانون الصادر سنة 2020 والمتعلق بـمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، في ظل استمرار تداولها في الأسواق.
وبيّن أن معالجة هذه الإشكالية تستوجب مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ملاحظاً أن فرض منعها دون توفير بدائل مناسبة قد يترتب عنه تحميل المستهلك أعباء إضافية.
نفايات الحماماتوفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى ارتفاع كميات النفايات المنزلية خلال الموسم السياحي، وخاصة بـمدينة الحمامات، حيث تتراوح الكميات اليومية خارج الموسم بين 40 و50 طناً لترتفع خلال فصل الصيف إلى نحو 300 طن يومياً.
وأوضح أن الوزارة تعتمد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والولاة والسلطات الجهوية، على إمكانيات الولايات المجاورة لـولاية نابل للمساهمة في رفع النفايات، مشيراً إلى أن عمليات الرفع تتم خلال الفترة الليلية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340346