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مقاومة التلوث الصناعي



استرجاع 500 هكتار بالهوارية



المشاريع المعطلة



إنتاج نحو 2 مليون متر مكعب من المرجين سنوياً ومراقبة 92 مصباً وتسجيل 18 مخالفة



الأكياس البلاستيكية



نفايات الحمامات



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