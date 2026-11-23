باجة وسوسة وجربة



62 مركزاً لجمع وتحويل النفايات



النفايات الصناعية والطبية



53 ألف طن من نفايات البناء والهدم



الوقود البديل



تجربة جربة: أكثر من 150 طناً



قال، اليومبـ، إنتعمل على تطويرمن خلالمن اعتمادإلىوإنتاج، إلى جانبالتي تشهدوأكد، في رده على تدخلات أعضاءوأعضاءخلالالمنعقدة اليوملـ، أنتسعى إلى تحويلإلى، مشيراً إلى أن هذهبدأت تتجسد في عدد منوذكر أنأصبح ضمنالتي تعتمد، فيما ينتجانطلاقاً من، كما دخلحيزومن المنتظرفي أقربوأضاف أنتعمل على نقل هذهإلى، إلى جانب إعداد بين، من بينها، الذي يمثل أحدالتي تشهد، موضحاً أن هذاسيكونلـوفقوأشار إلى وجودلجمع وتحويل، مبيّناً أنمن إحداث هذهيتمثل فيمنوتقليصوفي ما يتعلق بـ، أفادأنتعمل علىفي هذهبـ، وقد بلغمنكما أعلن عنأعدتهبالتنسيق معلتجهيزبـلـ، من أجل ضمان توفيربكل، إلى جانب تشجيععلىفي هذاوبخصوص، بيّنأنتمكنت خلالمن جمع أكثر منمن هذهفي، مؤكداً مواصلةخلالبالتنسيق معوفي سياق، أشارإلى أنتعمل على إعداديتعلق بضبطمنالمعروف بـ، بما يتيحوأضاف أنعقدتمع ممثلي، الذين أبدوالاقتناء هذا، مبرزاً أنستشمل أيضاًواستخراجعلى غراروبيّن أنوخاصةيمكن أن تُستخدم في، فيما يمكن توجيهإلى إنتاجأو استعمالها في، مستشهداً بـالتي يُنتظر أن توفر أكثر منمنمع وجودمعوأكدأن هذهتندرج ضمن توجهنحوالموجهة إلىوتعزيزمع مراعاة