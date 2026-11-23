التوجه نحو تحويل مراكز ردم النفايات إلى مراكز تثمين واستصلاح المصبات التي تشهد إشكاليات بيئية (وزير البيئة)
قال وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الاثنين بـقصر باردو، إن وزارة البيئة تعمل على تطوير منظومة التصرف في النفايات من خلال الانتقال التدريجي من اعتماد الردم إلى تثمين النفايات وإنتاج الطاقة والوقود البديل، إلى جانب استصلاح المصبات التي تشهد إشكاليات بيئية.
وأكد الوزير، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الاثنين لـلنظر في ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن الوزارة تسعى إلى تحويل مراكز ردم النفايات إلى مراكز تثمين، مشيراً إلى أن هذه المقاربة بدأت تتجسد في عدد من الجهات.
باجة وسوسة وجربةوذكر أن مركز باجة أصبح ضمن المراكز التي تعتمد التوجه نحو التثمين، فيما ينتج مركز سوسة الكهرباء انطلاقاً من النفايات، كما دخل مركز جربة حيز العمل ومن المنتظر تدشينه في أقرب الآجال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على نقل هذه التجارب إلى جهات أخرى، إلى جانب إعداد بين ثلاثة وأربعة مشاريع جديدة، من بينها مشروع استصلاح مصب عقارب بولاية صفاقس، الذي يمثل أحد المواقع التي تشهد إشكاليات بيئية، موضحاً أن هذا المشروع سيكون أول عملية غلق واستصلاح لـمصب وفق المقاربة الجديدة.
62 مركزاً لجمع وتحويل النفاياتوأشار إلى وجود 62 مركزاً لجمع وتحويل النفايات، مبيّناً أن الهدف من إحداث هذه المراكز يتمثل في تقريب نقاط تجميع النفايات من البلديات وتقليص مسافات نقلها.
النفايات الصناعية والطبيةوفي ما يتعلق بـالنفايات الصناعية، أفاد الوزير أن الوزارة تعمل على مشروع التصرف في هذه النفايات بـمنطقة جرادو، وقد بلغ مرحلة متقدمة من الإعداد.
كما أعلن عن برنامج أعدته الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتجهيز المستشفيات بـمعدات لـمعالجة النفايات الطبية، من أجل ضمان توفير محرقة أو جهاز معالجة ملائم بكل مستشفى، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
53 ألف طن من نفايات البناء والهدموبخصوص نفايات البناء والهدم، بيّن حبيب عبيد أن الوزارة تمكنت خلال السنة الجارية من جمع أكثر من 53 ألف طن من هذه النفايات في 9 ولايات، مؤكداً مواصلة البرنامج خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان.
الوقود البديلوفي سياق التوجه نحو تثمين النفايات، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع أمر يتعلق بضبط شروط إنتاج ونقل الوقود المشتق من النفايات غير الخطرة المعروف بـالوقود البديل، بما يتيح استخدامه في مصانع الإسمنت.
وأضاف أن الوزارة عقدت اجتماعات مع ممثلي مصانع الإسمنت، الذين أبدوا استعدادهم لاقتناء هذا النوع من الوقود، مبرزاً أن عملية التثمين ستشمل أيضاً فرز النفايات واستخراج المواد القابلة لإعادة الاستعمال على غرار البلاستيك والأسلاك.
تجربة جربة: أكثر من 150 طناًوبيّن أن النفايات العضوية وخاصة بقايا الأطعمة يمكن أن تُستخدم في إنتاج الطاقة، فيما يمكن توجيه المواد المتبقية إلى إنتاج الوقود البديل أو استعمالها في المجال الفلاحي، مستشهداً بـتجربة جربة التي يُنتظر أن توفر أكثر من 150 طناً من المواد الموجهة للتثمين مع وجود عقود مع الفلاحين.
وأكد الوزير أن هذه البرامج تندرج ضمن توجه الوزارة نحو الحد من كميات النفايات الموجهة إلى المصبات وتعزيز استغلال مكوناتها اقتصادياً مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية.
وأكد الوزير، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الاثنين لـلنظر في ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن الوزارة تسعى إلى تحويل مراكز ردم النفايات إلى مراكز تثمين، مشيراً إلى أن هذه المقاربة بدأت تتجسد في عدد من الجهات.
باجة وسوسة وجربةوذكر أن مركز باجة أصبح ضمن المراكز التي تعتمد التوجه نحو التثمين، فيما ينتج مركز سوسة الكهرباء انطلاقاً من النفايات، كما دخل مركز جربة حيز العمل ومن المنتظر تدشينه في أقرب الآجال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على نقل هذه التجارب إلى جهات أخرى، إلى جانب إعداد بين ثلاثة وأربعة مشاريع جديدة، من بينها مشروع استصلاح مصب عقارب بولاية صفاقس، الذي يمثل أحد المواقع التي تشهد إشكاليات بيئية، موضحاً أن هذا المشروع سيكون أول عملية غلق واستصلاح لـمصب وفق المقاربة الجديدة.
62 مركزاً لجمع وتحويل النفاياتوأشار إلى وجود 62 مركزاً لجمع وتحويل النفايات، مبيّناً أن الهدف من إحداث هذه المراكز يتمثل في تقريب نقاط تجميع النفايات من البلديات وتقليص مسافات نقلها.
النفايات الصناعية والطبيةوفي ما يتعلق بـالنفايات الصناعية، أفاد الوزير أن الوزارة تعمل على مشروع التصرف في هذه النفايات بـمنطقة جرادو، وقد بلغ مرحلة متقدمة من الإعداد.
كما أعلن عن برنامج أعدته الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتجهيز المستشفيات بـمعدات لـمعالجة النفايات الطبية، من أجل ضمان توفير محرقة أو جهاز معالجة ملائم بكل مستشفى، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
53 ألف طن من نفايات البناء والهدموبخصوص نفايات البناء والهدم، بيّن حبيب عبيد أن الوزارة تمكنت خلال السنة الجارية من جمع أكثر من 53 ألف طن من هذه النفايات في 9 ولايات، مؤكداً مواصلة البرنامج خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان.
الوقود البديلوفي سياق التوجه نحو تثمين النفايات، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع أمر يتعلق بضبط شروط إنتاج ونقل الوقود المشتق من النفايات غير الخطرة المعروف بـالوقود البديل، بما يتيح استخدامه في مصانع الإسمنت.
وأضاف أن الوزارة عقدت اجتماعات مع ممثلي مصانع الإسمنت، الذين أبدوا استعدادهم لاقتناء هذا النوع من الوقود، مبرزاً أن عملية التثمين ستشمل أيضاً فرز النفايات واستخراج المواد القابلة لإعادة الاستعمال على غرار البلاستيك والأسلاك.
تجربة جربة: أكثر من 150 طناًوبيّن أن النفايات العضوية وخاصة بقايا الأطعمة يمكن أن تُستخدم في إنتاج الطاقة، فيما يمكن توجيه المواد المتبقية إلى إنتاج الوقود البديل أو استعمالها في المجال الفلاحي، مستشهداً بـتجربة جربة التي يُنتظر أن توفر أكثر من 150 طناً من المواد الموجهة للتثمين مع وجود عقود مع الفلاحين.
وأكد الوزير أن هذه البرامج تندرج ضمن توجه الوزارة نحو الحد من كميات النفايات الموجهة إلى المصبات وتعزيز استغلال مكوناتها اقتصادياً مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340344