قابس: 9 ملايين أورو



دراسة لحماية ساحل صفاقس من قرقور إلى المحرس



تثبيت الكثبان الرملية



الحزام الأخضر: أكثر من 50 مليون دينار سنة 2027



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