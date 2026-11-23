تمويلات دولية لحماية الشريط الساحلي بقيمة 61 مليون أورو من هولندا و25 مليون أورو من ألمانيا (وزير البيئة)
قال وزير البيئة حبيب عبيد إن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لحماية الشريط الساحلي ومقاومة الانجراف البحري وتثبيت الكثبان الرملية، وذلك بالاعتماد على تمويلات دولية، من بينها تمويل بقيمة 61 مليون أورو (حوالي 200 مليون دينار) من هولندا و25 مليون أورو (حوالي 83 مليون دينار) من ألمانيا، إلى جانب موارد مخصصة لـمشاريع حماية الساحل بولاية قابس.
جاء ذلك في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الاثنين لـلنظر في ميزانية وزارة البيئة لسنة 2027، حيث أفاد الوزير بأن التمويل الهولندي مخصص لـلأشغال المتعلقة بـإعادة تغذية الشواطئ بالرمال، فيما يتعلق التمويل الألماني بـأشغال حماية الشريط الساحلي وتثبيت الحجارة.
قابس: 9 ملايين أورووأضاف أن ولاية قابس تحظى بـبرنامج تدخلات خاص يتضمن تمويلات بقيمة 9 ملايين أورو (حوالي 30 مليون دينار) لحماية شريطها الساحلي، فضلاً عن 3 ملايين أورو (حوالي 10 ملايين دينار) من الصندوق الأخضر العالمي.
دراسة لحماية ساحل صفاقس من قرقور إلى المحرسوفي السياق ذاته، أعلن عن التوجه نحو إعداد دراسة لحماية الشريط الساحلي بولاية صفاقس من منطقة قرقور إلى المحرس، باعتبار أن هذا الجزء لا تتوفر بشأنه حالياً دراسة شاملة، مشيراً إلى أن الوزارة ستتولى عرض كراس الشروط على الأطراف المعنية.
تثبيت الكثبان الرمليةوبخصوص تثبيت الكثبان الرملية، بيّن أن الوزارة بصدد تحديد المناطق التي تستوجب التدخل مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية لكل منطقة، موضحاً أن بعض المواقع على غرار الزوارع لا تندرج ضمن برنامج سحب الرمال وإعادة توزيعها باعتبار أن طبيعة الإشكال البيئي بها تختلف عن المناطق الأخرى.
الحزام الأخضر: أكثر من 50 مليون دينار سنة 2027وفي ما يتعلق بـالتنوع البيولوجي، أفاد حبيب عبيد أن مشروع الحزام الأخضر يمثل أحد أبرز برامج الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه من المنتظر توفير أكثر من 50 مليون دينار خلال سنة 2027 لمواصلة إنجازه، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وعدد من المنظمات الدولية.
كما أشار إلى مواصلة برامج التشجير وإحداث المساحات الخضراء، لافتاً إلى أن الوزارة تواجه صعوبات مالية في مجال التصرف في المنتزهات رغم إنجازها سابقاً نحو 15 منتزهاً بمختلف مناطق الجمهورية، مقترحاً أن تتولى البلديات التصرف في هذه الفضاءات أو إسناد استغلالها إلى القطاع الخاص وفق صيغ مناسبة.
جاء ذلك في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الاثنين لـلنظر في ميزانية وزارة البيئة لسنة 2027، حيث أفاد الوزير بأن التمويل الهولندي مخصص لـلأشغال المتعلقة بـإعادة تغذية الشواطئ بالرمال، فيما يتعلق التمويل الألماني بـأشغال حماية الشريط الساحلي وتثبيت الحجارة.
قابس: 9 ملايين أورووأضاف أن ولاية قابس تحظى بـبرنامج تدخلات خاص يتضمن تمويلات بقيمة 9 ملايين أورو (حوالي 30 مليون دينار) لحماية شريطها الساحلي، فضلاً عن 3 ملايين أورو (حوالي 10 ملايين دينار) من الصندوق الأخضر العالمي.
دراسة لحماية ساحل صفاقس من قرقور إلى المحرسوفي السياق ذاته، أعلن عن التوجه نحو إعداد دراسة لحماية الشريط الساحلي بولاية صفاقس من منطقة قرقور إلى المحرس، باعتبار أن هذا الجزء لا تتوفر بشأنه حالياً دراسة شاملة، مشيراً إلى أن الوزارة ستتولى عرض كراس الشروط على الأطراف المعنية.
تثبيت الكثبان الرمليةوبخصوص تثبيت الكثبان الرملية، بيّن أن الوزارة بصدد تحديد المناطق التي تستوجب التدخل مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية لكل منطقة، موضحاً أن بعض المواقع على غرار الزوارع لا تندرج ضمن برنامج سحب الرمال وإعادة توزيعها باعتبار أن طبيعة الإشكال البيئي بها تختلف عن المناطق الأخرى.
الحزام الأخضر: أكثر من 50 مليون دينار سنة 2027وفي ما يتعلق بـالتنوع البيولوجي، أفاد حبيب عبيد أن مشروع الحزام الأخضر يمثل أحد أبرز برامج الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه من المنتظر توفير أكثر من 50 مليون دينار خلال سنة 2027 لمواصلة إنجازه، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وعدد من المنظمات الدولية.
كما أشار إلى مواصلة برامج التشجير وإحداث المساحات الخضراء، لافتاً إلى أن الوزارة تواجه صعوبات مالية في مجال التصرف في المنتزهات رغم إنجازها سابقاً نحو 15 منتزهاً بمختلف مناطق الجمهورية، مقترحاً أن تتولى البلديات التصرف في هذه الفضاءات أو إسناد استغلالها إلى القطاع الخاص وفق صيغ مناسبة.
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