تم، اليوم الاثنين، الإعلان رسميا عن تأسيس الاتحاد الأفريقي العربي للسياحة والأسفار، الذي سيتخذ من تونس العاصمة مقرا دائما له، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وفق ما أكده الكاتب العام للاتحاد، المنذر بن عمر.وأوضح بن عمر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن استكمال هذه الإجراءات التنظيمية في تونس يتيح للمؤسسة الانطلاق في أداء مهامها وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.وأكد أن "تأسيس الاتحاد يستند إلى قناعة مفادها أن التكامل السياحي الأفريقي العربي يمثل رافدا أساسيا للتنمية الاقتصادية والتقارب الحضاري"، مضيفا أن المنظمة تدخل مرحلة جديدة قوامها العمل الجماعي من أجل بناء مستقبل سياحي مشترك يستجيب للإمكانات التي تزخر بها البلدان الأعضاء.وأضاف أن الهدف يتمثل في جمع الخبراء والمهنيين ورواد قطاعات الفندقة والأسفار والسياحة، والعمل على تطوير الصناعة السياحية على المستويات الوطنية والأفريقية والعربية.كما يرمي هذا الاتحاد، وفق بن عمر، إلى تعزيز التعاون والتكامل السياحي بين البلدان الأفريقية والعربية، من خلال جمع الخبراء والمهنيين والفاعلين في قطاعات السياحة والأسفار والضيافة، والعمل على تطوير المبادرات والبرامج المشتركة في هذه المجالات.وقال إن "هذا الهيكل الجديد يعتزم تسخير إمكانياته وفروعه التي يخطط لإحداثها في البلدان الأفريقية والعربية للمساهمة في إنجاح تظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027"، إلى جانب تنظيم فعاليات وملتقيات دولية مصاحبة لها، وإبرام اتفاقيات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.كما تشمل برامجه المستقبلية إحداث مكاتب تمثيلية وفروع في مختلف البلدان الأفريقية والعربية، وفق التشريعات الوطنية المعمول بها، والعمل على تنشيط السياحة البينية من خلال ابتكار مسارات وبرامج سياحية مشتركة تربط بين الوجهات في المنطقتين، بما يدعم حركة النقل الجوي والبحري والبري ويساهم في تنمية التدفقات السياحية.ويتطلع الاتحاد كذلك إلى تطوير أنماط سياحية جديدة ومستدامة، من بينها السياحة البيئية والعلاجية والثقافية والأثرية وسياحة المؤتمرات.كما يعتزم تنظيم ندوات علمية ومنتديات ودورات تكوينية يؤثثها جامعيون وباحثون، بهدف تعزيز كفاءات الشباب والمهنيين العاملين في قطاعات الفندقة وإدارة الحجوزات والنقل السياحي، والارتقاء بمهاراتهم وفقا للمعايير الدولية والإقليمية.وفي ختام تصريحه، وجه الاتحاد، عبر كاتبه العام، دعوة إلى الخبراء والباحثين والفاعلين في مجالات السياحة والأسفار والفندقة للانضمام إلى مشاريعه ومبادراته القادمة والمساهمة في هذه الديناميكية الإقليمية.