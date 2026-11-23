تستعد وزارة الشباب والرياضة لتحويل 15 ناديا شبابيا ريفيا اضافيا إلى دور شباب مستقلة الميزانية والإطار الإداري والتنشيطي، بعد ن اتمّت في مرحلة أولى تحويل 15 ناديا، وتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمالية اللازمة لتسييرها، وذلك ضمن تصوّر جديد لتطوير مؤسسات التنشيط في الوسط الريفي، ومراجعة تجربة نوادي الشباب الريفية التي انطلق العمل بها منذ سنة 1974، وفق تصريح المدير العام للشباب أنور يحي لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين.وأضاف على هامش أشغال اليوم الأول للندوة الدورية للمندوبين الجهويين للشباب والرياضة بالمركب الشبابي بمنوبة، أنه سيتم في ذات السياق، الشروع في تنفيذ مشروع إحداث "فضاءات الشباب والرياضة" بالأرياف، ضمن تصور إصلاحي جديد يهدف إلى تطوير مؤسسات التنشيط في الوسط الريفي وضمان استدامة خدماتها الموجهة للشباب، وذلك باعتماد تسمية "فضاءات الشباب والرياضة" عوضا عن التسمية القديمة لـ "نوادي الشباب الريفية" البالغ عددها 180 ناديا مختلفة الوضعيات من حيث بنيتها التحتية واداؤها ووضعيتها العقارية.كما تم ادراج حوالي 170 فضاء للشباب والرياضة ضمن مخطط التنمية (2026-2030) وقد انطلق العمل فعليا على تنفيذ الدفعة الأولى من هذه الفضاءات الجديدة، بالتوازي مع رصد اعتمادات مالية تناهز مليون دينار خصصت لاقتناء التجهيزات وتهيئتها لتكون جاهزة لاستقبال الرواد، في اطارمقاربة جديدة للوزارة تقوم على ضمان ديمومة نشاطها طيلة السنة، وتعيين منشطين قارين للإشراف عليها، بما يلبّي انتظارات الفئات الشبابية الكبيرة المتواجدة في المناطق الريفية والداخلية.وتأتي هذه التوجهات، وفق ما أكده المدير العام للشباب، ضمن استراتيجية لتدعيم الفضاءات الشبابية بتلك المناطق وتدعيم البنية التحتية بها، وتقريب الخدمات التنشيطية باتخاذ قرار تعميم برنامج "مهرجان الشباب" ليشمل كامل أيام السنة، بعد أن كان موسميا وخلال الصيف، وبعد ان حقق نجاحا هاما في مرحلته الثانية، وارتفع عدد المناطق المستفيدة من 150 منطقة وحيّ الى 264 منطقة وحيّ الصيف المنقضي.وتعمل الأنشطة على توفير "فضاءات شباب مفتوحة" في الأرياف والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، يضطلع فيها الشباب بتأثيث البرامج بأنفسهم لفائدة أقرانهم والقيام بأنشطة رياضية وثقافية، إلى جانب ورشات للتكوين والتعريف باليات وفرص بعث المشاريع، والتوعية والتحسيس، لتحصين الناشئة من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ومن افة المخدرات.وتأتي هذه النقلة في أنشطة النوادي الريفية، إضافة الى تطوير منظومة دور الشباب بمختلف جهات الجمهورية البالغ عددها 512 دار شباب ، اذ سيتم وفق انور يحيى، إحداث 8 مؤسسات جديدة، إلى جانب اعتماد آلية كراء الفضاءات لتغطية الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية شبابية.وأضاف ذات المصدر، انه تم رصد اعتمادات مالية تناهز 800 ألف دينار لتمويل التظاهرات والمشاريع التي يقترحها الشباب، وفق استراتيجية تقوم على مرافقة الشباب وتوفير الفضاءات والتمويل اللازم لهم دون إسقاط أفكار جاهزة أو تعليمات مسبقة، بما يفسح المجال أمام إبداعاتهم في ابتكار وسائل توعية عصرية، تشمل التطبيقات الرقمية والأنشطة الفنية والرياضية التي تتلاءم مع تطلعات جيلهم.كما أطلقت الوزارة بالشراكة مع وزارة التربية، البرنامج الوطني لتدريب القيادات الشبابية للتصدي لآفة المخدرات، خاصة في الوسط المدرسي، بهدف جعل الشاب "حائط الصد الأول" لحماية محيطه، وتم استقطاب وتكوين 500 شاب قيادي عبر سلسلة من الدورات التكوينية والمخيمات التدريبية، سينطلقون بداية من شهر جانفي وإلى غاية شهر جوان في تنفيذ مبادراتهم التوعوية داخل 500 دار شباب ومؤسسة تربوية.هذا وطالب المندوبون الجهويون خلال استعراض مشاغلهم امام وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، بضرورة العمل على حل الإشكاليات العقارية لعدد من النوادي الريفية بجهاتهم والتي تعود اما للبلديات أوالمجالس الجهوية، بما يسمح بالتدخل لبرمجتها في برامج التهيئة والصيانة ، خاصة لتردي البنية التحتية لأغلبها وقدمها، وفق صحفية وات التي حضرت الندوة.