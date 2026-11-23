اعتبرت الغرفة النقابية لمصنّعي ومورّدي الأدوية البيطرية بتونس أن حجم الزيادات المعتمدة، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات تسجيل الأدوية البيطرية وتجديد رخص ترويجها، يتجاوز بكثير القدرة المالية لعدد هام من المؤسسات الناشطة في القطاع، ويمثل عبئاً مالياً إضافياً غير متناسب مع واقع السوق التونسية وإمكانيات مؤسساتها.ودعت، في بلاغ صادر عنها الاثنين 23 نوفمبر 2026 إلى إعادة النظر في نسب الزيادة المعتمدة، بما يضمن التوازن بين كلفة الخدمات والقدرة الفعلية للمؤسسات على تحملها و اعتماد مقاربة تشاركية مع ممثلي القطاع عند ضبط التعريفات ومراجعتها، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية صناعة الأدوية البيطري وحجم السوق التونسية.كما طالبت بتقييم الأثر الاقتصادي والصحي لهذه الزيادات قبل تطبيقها، تفادياً لأي انعكاسات سلبية على توفر الأدوية البيطرية وعلى منظومة الإنتاج الحيواني.وجاء البلاغ على إثر صدور القرار الوزاري المتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة من قبل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وما تضمنه من مراجعة للمعاليم الموظفة على مختلف الخدمات.واذ عبرت الغرفة عن تفهّمها لضرورة تحيين التعريفات ومراجعة كلفة الخدمات بما يتماشى مع تطور الأعباء التشغيلية ومتطلبات تحسين جودة الأداء الإداري والفني للمؤسسات العمومية، فانها تتوقع ان تؤدي أن هذه الزيادات، بصيغتها الحالية، قد تؤدي إلى عزوف العديد من المؤسسات عن تسجيل اختصاصات بيطرية جديدة أو تجديد رخص الاختصاصات الموجودة، ليس لغياب الحاجة إليها في السوق، وإنما لتعذّر تحمّل الأعباء المالية المرتبطة بها.وهو ما قد يهدد، وفق البلاغ، التوازنات الاقتصادية لهذه المؤسسات، ويحدّ من قدرتها على مواصلة نشاطها والاستثمار في تطوير إنتاجها وتوسيع محفظة منتجاتها.وأشارت الغرفة الى أن تداعيات هذا الوضع لا يقتصر على المؤسسات المعنية فحسب، بل تتجاوزها لتطال المنظومة الوطنية للصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، من خلال احتمال تقلّص عدد الأدوية البيطرية المتاحة في السوق التونسية، وتراجع تنوعها، وصعوبة ضمان استمرارية توفير بعض الأدوية الأساسية والضرورية للمربين والأطباء البيطريين.وشددت على أن المسألة لا تتعلق فقط بكلفة إدارية إضافية تتحملها المؤسسات، بل بمخاطر حقيقية قد تمسّ بالأمن الدوائي البيطري الوطني، وتنعكس مباشرة على صحة القطيع الوطني ومردودية الإنتاج الحيواني، وبالتالي على الأمن الغذائي القومي.وأكدت الغرفة النقابية أن موقفها لا ينطلق من رفض مبدأ مراجعة التعريفات أو المساهمة في تطوير أداء المؤسسات الرقابية، وإنما من الحرص على أن تكون هذه المراجعة مدروسة ومتوازنة، وألا تتحول إلى عائق أمام استمرارية المؤسسات الوطنية أو سبب في إضعاف الأمن الدوائي البيطري.وشددت على أن حماية المؤسسات الناشطة في قطاع الأدوية البيطرية ليست مجرد مسألة اقتصادية أو مهنية، بل هي جزء لا يتجزأ من حماية الثروة الحيوانية الوطنية وضمان ديمومة الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي لتونس مجددة استعدادها للحوار والتشاور مع سلطة الإشراف والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، من أجل التوصل إلى صيغة عادلة ومتوازنة تخدم المصلحة الوطنية وتحافظ على استدامة القطاع.