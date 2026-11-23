البرلمان... نواب يدعون إلى تسريع مشاريع التطهير والانتقال من ردم النفايات إلى تثمينها
دعا عدد من نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة البيئة لسنة 2027، إلى تسريع إنجاز مشاريع التطهير المعطلة وتطوير منظومة التصرف في النفايات والانتقال التدريجي من سياسة الردم إلى الرسكلة والتثمين، إلى جانب تعزيز التدخلات لمقاومة التلوث الصناعي وحماية الشريط الساحلي.
وأكد النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بحضور وزير البيئة حبيب عبيد، ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات التي تعطل إنجاز عدد من محطات التطهير، فضلاً عن استكمال مشاريع ربط التجمعات السكنية بشبكات التطهير وتوسيع استعمال المياه المعالجة في الري بـالمناطق السقوية.
كما أثاروا إشكاليات الروائح الكريهة والانبعاثات الغازية الناجمة عن بعض منشآت التطهير، داعين إلى تحسين أدائها وتسريع إنجاز مشاريع المعالجة الثلاثية، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لـالديوان الوطني للتطهير.
تطوير منظومة التصرف في النفايات وتثمينهاوفي ما يتعلق بـالتصرف في النفايات، شدّد النواب على ضرورة التسريع في الانتقال من منظومة تعتمد أساساً على الردم إلى منظومة تقوم على الفرز الانتقائي والرسكلة والتثمين، خاصة في ظل بلوغ عدد من المصبات طاقة استيعابها القصوى وما ينجر عن ذلك من انتشار المصبات العشوائية.
واقترحوا في هذا السياق تطوير آليات تثمين النفايات المنزلية وشبه المنزلية، بما في ذلك إنتاج الوقود البديل والطاقة، والاستفادة من النفايات القابلة للرسكلة، على غرار البلاستيك والمعادن والخشب والفضلات العضوية.
كما دعوا إلى دعم المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال جمع النفايات وتثمينها، وإعادة هيكلة منظومة "إيكولاف"، وتحيين التعريفات المعتمدة في القطاع.
مادة المرجينوأثار النواب كذلك إشكالية التصرف في مادة المرجين الناتجة عن عصر الزيتون، داعين إلى إرساء حلول عملية بالتنسيق بين وزارات البيئة والفلاحة والداخلية والبلديات وأصحاب المعاصر، مع إمكانية تشجيع إحداث شركات أهلية أو مؤسسات مختصة.
مقاومة التلوث الصناعي وحماية الساحلوفي مجال مقاومة التلوث الصناعي، طالب النواب بـتكثيف الرقابة على المنشآت الصناعية ومتابعة مدى احترامها لـلالتزامات البيئية، والتصدي لـلتجاوزات المتعلقة بـتصريف السوائل والفضلات الصلبة.
كما دعوا إلى معالجة الإشكاليات البيئية المتكررة بـالمناطق الساحلية، خاصة الانجراف البحري وتراجع الشواطئ، وتعزيز تدخلات وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، فضلاً عن تسريع مراجعة النصوص القانونية المنظمة لـلإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
وشملت المقترحات كذلك تحسين الاستعداد للموسم الصيفي من خلال ضمان تنظيف الشواطئ والتدخل المبكر لمعالجة النقاط البيئية التي تشهد تلوثاً أو تراكم النفايات.
وأكد النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بحضور وزير البيئة حبيب عبيد، ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات التي تعطل إنجاز عدد من محطات التطهير، فضلاً عن استكمال مشاريع ربط التجمعات السكنية بشبكات التطهير وتوسيع استعمال المياه المعالجة في الري بـالمناطق السقوية.
كما أثاروا إشكاليات الروائح الكريهة والانبعاثات الغازية الناجمة عن بعض منشآت التطهير، داعين إلى تحسين أدائها وتسريع إنجاز مشاريع المعالجة الثلاثية، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لـالديوان الوطني للتطهير.
تطوير منظومة التصرف في النفايات وتثمينهاوفي ما يتعلق بـالتصرف في النفايات، شدّد النواب على ضرورة التسريع في الانتقال من منظومة تعتمد أساساً على الردم إلى منظومة تقوم على الفرز الانتقائي والرسكلة والتثمين، خاصة في ظل بلوغ عدد من المصبات طاقة استيعابها القصوى وما ينجر عن ذلك من انتشار المصبات العشوائية.
واقترحوا في هذا السياق تطوير آليات تثمين النفايات المنزلية وشبه المنزلية، بما في ذلك إنتاج الوقود البديل والطاقة، والاستفادة من النفايات القابلة للرسكلة، على غرار البلاستيك والمعادن والخشب والفضلات العضوية.
كما دعوا إلى دعم المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال جمع النفايات وتثمينها، وإعادة هيكلة منظومة "إيكولاف"، وتحيين التعريفات المعتمدة في القطاع.
مادة المرجينوأثار النواب كذلك إشكالية التصرف في مادة المرجين الناتجة عن عصر الزيتون، داعين إلى إرساء حلول عملية بالتنسيق بين وزارات البيئة والفلاحة والداخلية والبلديات وأصحاب المعاصر، مع إمكانية تشجيع إحداث شركات أهلية أو مؤسسات مختصة.
مقاومة التلوث الصناعي وحماية الساحلوفي مجال مقاومة التلوث الصناعي، طالب النواب بـتكثيف الرقابة على المنشآت الصناعية ومتابعة مدى احترامها لـلالتزامات البيئية، والتصدي لـلتجاوزات المتعلقة بـتصريف السوائل والفضلات الصلبة.
كما دعوا إلى معالجة الإشكاليات البيئية المتكررة بـالمناطق الساحلية، خاصة الانجراف البحري وتراجع الشواطئ، وتعزيز تدخلات وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، فضلاً عن تسريع مراجعة النصوص القانونية المنظمة لـلإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
وشملت المقترحات كذلك تحسين الاستعداد للموسم الصيفي من خلال ضمان تنظيف الشواطئ والتدخل المبكر لمعالجة النقاط البيئية التي تشهد تلوثاً أو تراكم النفايات.
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