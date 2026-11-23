تطوير منظومة التصرف في النفايات وتثمينها



مادة المرجين



مقاومة التلوث الصناعي وحماية الساحل



دعا عدد من نواب، اليوم، خلالالمخصصة لمناقشة، إلىوتطويروالانتقال التدريجي منإلى، إلى جانب تعزيزوأكد النواب، خلالالمنعقدة بحضور، ضرورة إيجادللإشكاليات التي تعطل إنجاز عدد من، فضلاً عن استكمالوتوسيعبـكما أثاروا إشكالياتالناجمة عن بعض، داعين إلى تحسين أدائها وتسريع إنجاز، وتوفيراللازمة لـوفي ما يتعلق بـ، شدّد النواب على ضرورةمن منظومة تعتمد أساساً علىإلى منظومة تقوم على، خاصة في ظل بلوغ عدد منطاقةوما ينجر عن ذلك من انتشارواقترحوا في هذا السياق تطوير، بما في ذلك إنتاج، والاستفادة من، على غراركما دعوا إلى دعمالناشطة في مجال، و، وتحيينفي القطاع.وأثار النواب كذلك إشكاليةالناتجة عن، داعين إلى إرساءبالتنسيق بين، مع إمكانية تشجيع إحداثوفي مجال، طالب النواب بـعلىومتابعة مدى احترامها لـ، والتصدي لـالمتعلقة بـكما دعوا إلى معالجة الإشكاليات البيئية المتكررة بـ، خاصة، وتعزيز تدخلات، فضلاً عن تسريعالمنظمة لـوشملتكذلك تحسينمن خلال ضمانوالتدخل المبكر لمعالجةالتي تشهد